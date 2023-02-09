Бротон: "Ливерпуль" и МЮ не стоят 4 млрд. фунтов, потому что они не из Лондона"

Бывший президент "Ливерпуля" Мартин Бротон считает, что мерсисайдский клуб и "Манчестер Юнайтед" не стоят 4 миллиардов фунтов.

В данный момент "Ливерпуль" и "Юнайтед" выставлены на продажу, однако Бротон чувствует, что два английских гранда не так привлекательны для иностранных инвесторов, как клубы из столицы.



"Я сомневаюсь, что их ("Ливерпуль" и "Юнайтед") удастся продать за цены, которые называются".



"В случае с "Челси" — думаю, "Арсенал" и "Тоттенхэм" находятся в той же категории — речь шла об иностранных миллиардерах, которые имеют подушку в Лондоне, и эта подушка находится в Найтсбридже, Кенсингтоне, Челси или вроде того".



"Когда они приезжают в Лондон, они ходят на "Челси". Они являются футбольными фанатами, фанатами "Челси"... Они не будут покупать "Ливерпуль" или "Манчестер Юнайтед", потому что их подушка в Лондоне, и они не планируют ее перевозить в Манчестер или Ливерпуль. Поэтому этим клубам нужен покупатель другого типа", — сообщил Бротон The Telegraph.