Бротон: "Ливерпуль" и МЮ не стоят 4 млрд. фунтов, потому что они не из Лондона"

Мартин Бротон Бывший президент "Ливерпуля" Мартин Бротон считает, что мерсисайдский клуб и "Манчестер Юнайтед" не стоят 4 миллиардов фунтов.

В данный момент "Ливерпуль" и "Юнайтед" выставлены на продажу, однако Бротон чувствует, что два английских гранда не так привлекательны для иностранных инвесторов, как клубы из столицы.

"Я сомневаюсь, что их ("Ливерпуль" и "Юнайтед") удастся продать за цены, которые называются".

"В случае с "Челси" — думаю, "Арсенал" и "Тоттенхэм" находятся в той же категории — речь шла об иностранных миллиардерах, которые имеют подушку в Лондоне, и эта подушка находится в Найтсбридже, Кенсингтоне, Челси или вроде того".

"Когда они приезжают в Лондон, они ходят на "Челси". Они являются футбольными фанатами, фанатами "Челси"... Они не будут покупать "Ливерпуль" или "Манчестер Юнайтед", потому что их подушка в Лондоне, и они не планируют ее перевозить в Манчестер или Ливерпуль. Поэтому этим клубам нужен покупатель другого типа", — сообщил Бротон The Telegraph.


Метки Бротон, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2023 17:00

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  1. chelsea-69 09.02.2023 17:37 # chelsea-69
    Деревня кароч

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  2. empry 09.02.2023 17:23 # empry
    Ну клуб это не только развлечение по соседству с особняком владельца. Как часто шейхи ходят на матчи «Сити»?

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  3. chelsiukpro 09.02.2023 17:00 # chelsiukpro
    Истина!!!

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