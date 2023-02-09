Ираола не будет тренировать "Лидс"

Испанский клуб "Райо Вальекано" заблокировал переход своего главного тренера Андони Ираолы в "Лидс".

"Лидс" все еще находится в поисках замены уволенному Джесси Маршу. Карлос Корберан, к которому "белые" обратились в первую очередь, отверг этот интерес и заключил новый контракт с "Вест Бромвичем".



Заполучить Ираолу "Лидсу" тоже не удалось, хотя Андони хотел попробовать себя в Премьер-Лиге и был открыт к работе на "Элланд Роуд".



Как сообщает Sky Sports, "Райо Вальекано" просто не отпустил Ираолу, который в свое время играл за "Атлетик" из Бильбао у бывшего наставника "Лидса" Марсело Бьелсы.



Таким образом, "Лидс" продолжает поиски и может остановиться на приглашении временного тренера на остаток сезона.