Ираола не будет тренировать "Лидс"
Испанский клуб "Райо Вальекано" заблокировал переход своего главного тренера Андони Ираолы в "Лидс".
"Лидс" все еще находится в поисках замены уволенному Джесси Маршу. Карлос Корберан, к которому "белые" обратились в первую очередь, отверг этот интерес и заключил новый контракт с "Вест Бромвичем".
Заполучить Ираолу "Лидсу" тоже не удалось, хотя Андони хотел попробовать себя в Премьер-Лиге и был открыт к работе на "Элланд Роуд".
Как сообщает Sky Sports, "Райо Вальекано" просто не отпустил Ираолу, который в свое время играл за "Атлетик" из Бильбао у бывшего наставника "Лидса" Марсело Бьелсы.
Таким образом, "Лидс" продолжает поиски и может остановиться на приглашении временного тренера на остаток сезона.
09.02.2023 16:00
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