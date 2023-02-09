Конте вернулся к работе после операции

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте вернулся к работе после перенесенной операции по удалению желчного пузыря.

Напомним, на прошлой неделе, в среду, Конте была проведена срочная хирургическая процедура после того, как Антонио почувствовал болевые ощущения в брюшной области.

Конте восстанавливался после операции в окружении семьи, в Турине, в результате чего пропустил победный для "Тоттенхэма" (1:0) матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье.

Однако сейчас Антонио уже вернулся из Италии и в четверг утром провел тренировку на базе "шпор", которые продолжают подготовку к субботнему матчу Премьер-Лиги на "Кинг Пауэр" против "Лестера".

Добавим, уже в следующий вторник Конте снова отправится на родину, потому что "Тоттенхэм" ожидает выезд к "Милану" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.


Метки Конте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2023 15:00

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  1. narcot 09.02.2023 15:20 # narcot
    жоска без пузыря желчного, наверное. а как там парик? заменил?

    (ответить)

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