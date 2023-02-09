МЮ заинтересован в Абрахэме

"Манчестер Юнайтед" рассматривает Тэмми Абрахэма из "Ромы" в качестве запасного варианта по укреплению позиции нападающего.

Приглашение нападающего высокого уровня является приоритетной задачей для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на летнее трансферное окно.



Ведущими целями "красных дьяволов" считаются Харри Кейн из "Тоттенхэма" и Виктор Осимхен из "Наполи", однако оба этих трансфера выглядят чрезвычайно сложными и дорогими.



Как сообщает The Telegraph, клуб с "Олд Траффорд" также держит в уме более реалистичный и более адекватный в плане цены вариант, и это как раз Абрахэм, выступающий за "Рому" после своего перехода из "Челси" в 2021 году.



25-летний англичанин проводит этот сезон не так ярко, как прошлый, забив шесть голов в Серии А, и, по слухам, сам помышляет о возвращении на родину.