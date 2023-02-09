Инвесторы из Катара планируют купить только долю в МЮ

Инвесторы из Катара планируют ограничиться покупкой доли в "Манчестер Юнайтед".

На днях появились слухи, что эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани готовится выдвинуть предложение о покупке "Юнайтед", который Глэйзеры оценивают в 6 миллиардов фунтов.



Однако The Independent утверждает, что речи о покупке "Юнайтед"целиком кем-либо из Катара не идет. Иначе "красные дьяволы" не смогут выступать в Лиге Чемпионов одновременно с ПСЖ, который принадлежит эмиру Катара через Qatar Sports Investments.



Компания QSI по-прежнему сосредоточена на развитии ПСЖ, но хочет стать миноритарным акционером какого-нибудь английского клуба и готова рассмотреть варианты, помимо "Юнайтед".