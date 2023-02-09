Тен Хаг: "Санчо возвращается"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг похвалил своего вингера Джейдона Санчо после гола против "Лидса".

Только на прошлой неделе — против "Ноттингем Форест" в Кубке Лиги — 22-летний Санчо сыграл за "Юнайтед" впервые с октября.



А накануне вечером Джейдон, появившись на замену, своим голом завершил камбэк "красных дьяволов" в матче Премьер-Лиги против "Лидса" (2:2).



Тен Хаг надеется, что это только начало для его подопечного, который возвращается в норму после катастрофического упадка формы.



"Я очень рад. Он возвращается. Мы знаем, что он великолепный футболист".



"Он определенно может оказывать большое влияние на нашу команду. Сегодня он это сделал, но мы знаем, что он может делать это стабильно. Он должен очень упорно трудиться, все мы должны, и в данный момент он в хорошем настроении".



"Думаю, это сделает его сильнее, мотивирует его к большему. Он великолепный футболист, и мне очень понравился этот второй гол. Особенно с учетом того, что его забил он", — цитирует Тен Хага Sky Sports.