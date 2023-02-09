Директор "Вест Хэма" понимание желание Райса уйти на повышение

Спортивный директор "Вест Хэма" Марк Нобл подтвердил, что в его клубе с пониманием относятся к желанию полузащитника Деклана Райса уйти на повышение.

Ожидается, что этот сезон станет последним для Райса в "Вест Хэме". Нобл не видит ничего плохого в том, что амбиции подталкивают Деклана к уходу из лондонсуого клуба.



"Мы являемся "Вест Хэмом", а эти игроки хотят выступать в Лиге Чемпионов — можно ли винить их в этом? Дек — не исключение. В "Вест Хэме" Деклана всегда будут считать великолепным игроком и первоклассным человеком".



"Я не думаю, что кто-нибудь обижается на него за желание отправиться побеждать. Мы просто надеемся, что он продолжит играть так, как он играет последний месяц или вроде того. Где бы Деклан ни оказался, сколько бы за него ни заплатили, он стоит каждого пенни".



"Он открыто говорит, что любит играть за "Вест Хэм", но у него как игрока есть амбиции. Он хочет выступать в Лиге Чемпионов и выигрывать трофеи. Можно ли винить его за то, что у него есть большие амбиции? Конечно, нет. Иначе он, наверное, не был бы так хорош", — сообщил Нобл Evening Standard.