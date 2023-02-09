Хаманн: "Гвардиола никогда не хотел Холанда"

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Дитмар Хаманн уверен, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола никогда не хотел покупать нападающего Эрлинга Холанда.

Холанд мощно начал свою английскую карьеру после перехода из дортмундской "Боруссии", забив 25 голов в 20 матчах Премьер-Лиги и 31 в 28, если учитывать все соревнованиях.



Однако невыразительная игра Эрлинга в недавних матчах против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" породила дискуссии о том, насколько норвежский бомбардир подходит для стиля "Сити".



По мнению Хаманна, Холанд — чужеродный игрок для "Сити", потому что Гвардиола исповедует совершенно другой футбол.



"Сила Холанда обратна тому, что является силой "Сити".



"Сити" был успешен, потому что они контролировали мяч, играли ритмично и плавно, разделяя голы".



"А теперь у них есть игрок, который почти не участвует в розыгрыше мяча. Это словно играть вдесятером. Мне все равно, сколько голов он забил и сколько хет-триков сделал. Нужно смотреть, сколько забила команда, а они забили голов меньше и имеют очков меньше, чем на данной стадии прошлого сезона".



"Я не думаю, что Холанд — тот игрок, который соответствует этой команде, потому что все в нем противоречит этой команде".



"Он хорош, когда ты играешь быстро. В Дортмунде он забивал голы после того, как они отбирали мяч и делали три-четыре передачи. Так мяч оказывался в сетке. Но "Сити" совершает 30-40 передач, прежде чем сломит чужую оборону, и это не его игра".



"Я не думаю, что он усилит "Сити" в долгосрочной перспективе, и это их крупнейшая проблема".



"Я никогда не думал, что он перейдет в "Сити", потому что Гвардиола никогда не хотел такого игрока".



"Он (Гвардиола) избавлялся от каждого центрального форварда в "Барселоне". Временами он использовал Роберта Левандовски слева в "Баварии". Габрэиль Жезус играл у него на фланге в большинстве случаев".



"Возможно, они думали: "Есть игрок, которого можно купить за 50-60 миллионов фунтов и который стоит вдвое или втрое дороже".



"Усилил бы он "Челси" или "Манчестер Юнайтед"? Да, думаю усилил бы. Забивал бы он столько же за них? Я не знаю. Наверное, нет, потому что в "Сити" у него больше моментов, чем было бы в этих командах, но я не думаю, что он подходит "Манчестер Сити", — цитирует Хаманна talkSPORT.