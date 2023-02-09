"Челси" все ближе к продаже Маунта

"Челси" все ближе к продаже Мейсона Маунта грядущим летом из-за отсутствия прогресса в переговорах со своим полузащитником.

В данный момент у Маунта все еще действует контракт, который он получил в июле 2019 в качестве своей награды за успешную аренду в "Дерби".



С тех пор Мейсон добился огромного прогресса, и его текущая зарплата в 80,000 фунтов в неделю, конечно, не соответствует статусу ведущего игрока топ-клуба Премьер-Лиги.



Переговоры с Маунтом о новом контракте ведутся весь сезон, причем этот процесс курирует лично владелец "Челси" Тодд Бели. Однако стороны по-прежнему далеки от компромисса.



Как сообщает Daily Mirror, Маунт требует утроить свою зарплату, но Бели совершенно не собирается этого делать, и это повышает вероятность продажи Мейсона грядущим летом.



После окончания этого сезона у Маунта останется только 12 месяцев по действующему контракту, что должно подстегнуть интерес "Ливерпуля" и других клубов к 24-летнему англичанину.