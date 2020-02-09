"Ньюкасл" сделал шаг к реконструкции "Сент-Джеймс Парк"

Сент-Джеймс Парк "Ньюкасл" сделал шаг к реконструкции "Сент-Джеймс Парк", купив прилегающий к своему стадиону участок земли.

В данный момент "Сент-Джеймс Парк" вмещает 52,300 зрителей, однако план амбициозных владельцев "Ньюкасла" предполагает развитие клуба во всех направлениях, включая расширение стадиона.

И сейчас, сообщает Daily Mail, "сороки" сделали важный шаг в этом направлении, после 12 месяцев переговоров выкупив назад соседний участок, который бывший владелец клуба Майк Эшли продал за 9 миллионов фунтов четыре года назад.

Пока проект реконструкции "Сент-Джеймс Парк" не принял более ясные очертания, "Ньюкасл" будет использовать эту территорию в качестве фан-зоны.

Сент-Джеймс Парк


Метки Ньюкасл, Сент-Джеймс Парк, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2023 08:00

Количество просмотров Просмотров: 338

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superglor 09.02.2023 08:44 # superglor
    ГЕРЦОГИ!

    (ответить)

  2. closer 09.02.2023 08:15 # closer
    Эшли скот конешн, за копейки участок слил.

    (ответить)

  3. shearer1 09.02.2023 08:13 # shearer1
    Здорово. А то там с билетами нехватка сильная.
    Пусть сразу на 100 тыс. сооружают

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: