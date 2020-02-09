"Ньюкасл" сделал шаг к реконструкции "Сент-Джеймс Парк", купив прилегающий к своему стадиону участок земли.

В данный момент "Сент-Джеймс Парк" вмещает 52,300 зрителей, однако план амбициозных владельцев "Ньюкасла" предполагает развитие клуба во всех направлениях, включая расширение стадиона.



И сейчас, сообщает Daily Mail, "сороки" сделали важный шаг в этом направлении, после 12 месяцев переговоров выкупив назад соседний участок, который бывший владелец клуба Майк Эшли продал за 9 миллионов фунтов четыре года назад.



Пока проект реконструкции "Сент-Джеймс Парк" не принял более ясные очертания, "Ньюкасл" будет использовать эту территорию в качестве фан-зоны.



