"Ньюкасл" сделал шаг к реконструкции "Сент-Джеймс Парк"
"Ньюкасл" сделал шаг к реконструкции "Сент-Джеймс Парк", купив прилегающий к своему стадиону участок земли.
В данный момент "Сент-Джеймс Парк" вмещает 52,300 зрителей, однако план амбициозных владельцев "Ньюкасла" предполагает развитие клуба во всех направлениях, включая расширение стадиона.
И сейчас, сообщает Daily Mail, "сороки" сделали важный шаг в этом направлении, после 12 месяцев переговоров выкупив назад соседний участок, который бывший владелец клуба Майк Эшли продал за 9 миллионов фунтов четыре года назад.
Пока проект реконструкции "Сент-Джеймс Парк" не принял более ясные очертания, "Ньюкасл" будет использовать эту территорию в качестве фан-зоны.
09.02.2023 08:00
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Последние комментарии:
ГЕРЦОГИ!
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Эшли скот конешн, за копейки участок слил.
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Здорово. А то там с билетами нехватка сильная.
Пусть сразу на 100 тыс. сооружают
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