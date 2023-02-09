МЮ и "Ливерпуль" интересуются Брантуэйтом

Джаррад Брантуэйт "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" проявляют интерес к центральному защитнику ПСВ Джарраду Брантуэйту, принадлежащему "Эвертону".

Этот сезон Брантуэйт проводит за ПСВ на правах аренды. Под чутким руководством бывшего нападающего "Юнайтед" Рууда Ван Нистелроя 20-летний англичанин добился значительного прогресса.

К настоящему моменту Брантуэйт сыграл уже 18 матчей за ПСВ и отметился тремя голами. На следующей неделе Джарраду и партнерам предстоит серьезное испытание "Севильей" в Лиге Европы.

Как раз этот матч против "Севильи" и собираются посетить скауты "Юнайтед", "Ливерпуля", а также "Ромы", о чем сообщает Daily Mail.

ПСВ уже дважды пытался выкупить Брантуэйта у "Эвертона", во второй раз предложив 15 миллионов фунтов, однако "ириски" пока не готовы расстаться с Джаррадом.

Сейчас в "Эвертоне" нет дефицита центральных защитников, и "ириски" рады, что Брантуэйт набирается опыта в Эйндховене. А решение о будущем Джаррада во многом будет зависеть от того, удастся ли мерсисайдцам избежать вылета из Премьер-Лиги.


Метки Брантуэйт, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, ПСВ, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2023 07:00

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