МЮ и "Ливерпуль" интересуются Брантуэйтом

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" проявляют интерес к центральному защитнику ПСВ Джарраду Брантуэйту, принадлежащему "Эвертону".

Этот сезон Брантуэйт проводит за ПСВ на правах аренды. Под чутким руководством бывшего нападающего "Юнайтед" Рууда Ван Нистелроя 20-летний англичанин добился значительного прогресса.



К настоящему моменту Брантуэйт сыграл уже 18 матчей за ПСВ и отметился тремя голами. На следующей неделе Джарраду и партнерам предстоит серьезное испытание "Севильей" в Лиге Европы.



Как раз этот матч против "Севильи" и собираются посетить скауты "Юнайтед", "Ливерпуля", а также "Ромы", о чем сообщает Daily Mail.



ПСВ уже дважды пытался выкупить Брантуэйта у "Эвертона", во второй раз предложив 15 миллионов фунтов, однако "ириски" пока не готовы расстаться с Джаррадом.



Сейчас в "Эвертоне" нет дефицита центральных защитников, и "ириски" рады, что Брантуэйт набирается опыта в Эйндховене. А решение о будущем Джаррада во многом будет зависеть от того, удастся ли мерсисайдцам избежать вылета из Премьер-Лиги.