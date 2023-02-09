"Манчестер Сити" нацелился на Чилуэлла
"Манчестер Сити" рассматривает левого защитника "Челси" Бена Чилуэлла в качестве одной из приоритетных трансферных целей на грядущее лето.
В последнее время главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола предпочитает использовать слева в обороне 18-летнего Рико Льюиса.
И хотя Льюис весьма хорош, Гвардиола положился на воспитанника академии "горожан" во многом от безысходности, ведь Жоау Канселу перестал ладить с Хосепом и в январе ушел в аренду в "Баварию", а купленный прошлым летом Серхио Гомес совершенно не оправдывает ожиданий.
Как сообщает The Times, "Сити" хочет укрепить проблемную позицию с помощью приобретения 26-летнего Чилуэлла, который едва вернулся в строй после надрыва задней поверхности бедра.
В августе 2020 "Челси" потратил около 50 миллионов фунтов на приглашение Чилуэлла из "Лестера", и "синие" едва ли согласятся отпустить Бена за меньшие деньги.
09.02.2023 06:00
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КОРОЛИ!!!
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Пепцу отдохнуть надо бы, совсем себя не жалеет
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