"Манчестер Сити" нацелился на Чилуэлла

"Манчестер Сити" рассматривает левого защитника "Челси" Бена Чилуэлла в качестве одной из приоритетных трансферных целей на грядущее лето.

В последнее время главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола предпочитает использовать слева в обороне 18-летнего Рико Льюиса.



И хотя Льюис весьма хорош, Гвардиола положился на воспитанника академии "горожан" во многом от безысходности, ведь Жоау Канселу перестал ладить с Хосепом и в январе ушел в аренду в "Баварию", а купленный прошлым летом Серхио Гомес совершенно не оправдывает ожиданий.



Как сообщает The Times, "Сити" хочет укрепить проблемную позицию с помощью приобретения 26-летнего Чилуэлла, который едва вернулся в строй после надрыва задней поверхности бедра.



В августе 2020 "Челси" потратил около 50 миллионов фунтов на приглашение Чилуэлла из "Лестера", и "синие" едва ли согласятся отпустить Бена за меньшие деньги.