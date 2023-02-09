МЮ сыграл с "Лидсом" вничью, уступая в два мяча

Уступая в два мяча по ходу матча, "Манчестер Юнайтед" смог избежать поражения в домашнем противостоянии против "Лидса" — 2:2.

В стартовом составе "красных дьяволов" произошло три перестановки. Вместо Аарона Ван-Биссаки, Каземиро и Антони появились Диогу Далот, Марсель Забитцер и Алехандро Гарначо.



В старт "белых" влились Робин Кох и Уэстон Маккенни, заменив Лиама Купера и Марка Року.



Гостям потребовалось менее минуты, чтобы открыть счет. После отбора мяча Паскалем Стрейком на чужой половине Вильфред Ньонто сыграл в стенку с Патриком Бэмфордом, после чего пробил низом с границы штрафной в ближний угол ворота Давида Де Хеа — 0:1.



"Лидс" оказался окрылен, продолжив ходить вперед. На 11-й минуте Де Хеа выручил свою команду после попытки Стрейка скинуть мяч грудью в ворота с близкого расстояния.



На 14-й минуте хозяева впервые показали зубы. Это Забитцер пробивал с лету из района 11-метровой отметки, но корпус не положил, и мяч пошел выше.



Спустя четыре минуты "Юнайтед" удалась хорошая контратака, в завершении которой Гарначо, получив передачу с флангом, слегка не попал в нижний угол ворот.



На 27-й минуте Гарначо имел еще один отличный момент. Получив передачу от Бруну Фернандеша из центрального круга, Алехандро проскочил мимо вышедшего навстречу голкипера "Лидса" Илана Мелье, убрал на финте защитника и пробил, однако мяч на линии ворот головой остановил Макс Вебер.



На 31-й минуте Забитцер отметился своей третьей и лучшей попыткой пробить, едва не закрутив мяч с дистанции в верхний угол ворот, но Мелье совершил блестящий сейв.



В остатке первого тайма шла довольно веселая игра, но без явных моментов с той или иной стороны. "Белые" действовали весьма дерзко, несмотря на гостевой характер матча и несмотря на счет.



Второй тайм начался со второго гола гостей. Крисенсио Саммервилл, еще в начале матча заменивший травмированного Луиса Синистерру, прострелил вдоль ворот, а мяч срикошетил от Рафаэля Варана и заскочил в ближний угол ворот — 2:0.



Атакующая игра "Юнайтед" во втором тайме оставляла желать лучшего, однако на 62-й минуте "дьяволы" отыграли один гол. Передвинувшийся на позицию центрального форварда Маркус Рэшфорд головой из центра штрафной замкнул навес Далота с правого фланга — 2:1.



Почти сразу же "Лидс" мог восстановить комфортную разницу в счете, но удар Брендена Ааронсона со штрафного пришелся в основание штанги. Выставленная Де Хеа стенка просто развалилась.



Тем не менее, гол Рэшфорда воодушевил хозяев, которые вскоре устроили настоящий штурм. Гости стали чересчур прижиматься к своим воротам.



И на 70-й минуте "Лидс" дрогнул. Вышедший на замену Джейдон Санчо подхватил мяч от Люка Шоу на левом краю штрафной и вторым касанием пробил почти по центру — 2:2. Мелье выручить свою команду не смог, потому что его обзор был перекрыт.



Зато Мелье спас "белых" на 77-й минуте, отразив удар Варана головой. Спустя 10 минут Илан отметился еще один сейв, не позволив Маккенни совершить автогол.



Мелье так и не позволил пробить себя в концовке. Гости полностью закрылись и удержали ничью.



"Юнайтед" прервал свою серию из 13 побед подряд дома, но расстраиваться этим результатом не должен. "Дьяволы" проявили характер и отыграли дефицит в два гола против очень дерзкого соперника.



"Манчестер Юнайтед" — "Лидс". Отчет о матче