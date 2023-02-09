Канселу достался "Баварии" без арендной платы

Жоау Канселу Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич рассказал, что его клуб одолжил защитника Жоау Канселу у "Манчестер Сити" без арендной платы.

Перед самым закрытием зимнего трансферного окна "Бавария" арендовала Канселу у "Сити" до конца сезона 2022/23.

Отъезду Канселу в Мюнхен предшествовали слухи о конфликте Жоау с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой, хотя тот затем сказал, что 28-летний португалец просто был недоволен количеством игрового времени.

Как бы то ни было, "Баварии" удалось заполучить Канселу, который своей игрой в предыдущие сезоны заслужил репутацию одного из лучших крайних защитников в мире, на очень выгодных условиях.

"Тот факт, что мы подписали Канселу без платы, объясняется нашей связью", — сообщил Салихамиджич Bild.

По всей видимости, под "связью" Салихамиджич подразумевает отношения между "Баварией" и "Сити", которые в недавнем прошлом договорились о переходе вингера Лероя Сане в немецкий клуб.


Метки Бавария, Канселу, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2023 00:05

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