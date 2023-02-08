"Челси" придется раскошелиться на 124 млн. фунтов для выкупа Фелиша
"Челси" придется раскошелиться на 124 миллиона фунтов в конце сезона, чтобы сохранить нападающего Жоау Фелиша в конце сезона.
Напомним, "Челси" одолжил Фелиша на вторую часть сезона 2022/23 у "Атлетико", причем это арендное соглашение не подразумевает опции выкупа.
"Атлетико" согласился отпустить Фелиша в январе во многом потому, что Жоау перестал ладить с главным тренером Диего Симеоне, от чего перестал регулярно играть и забивать.
Однако "Атлетико" по-прежнему дорожит Фелишем, который остается рекордной покупкой клуба из Мадрида, и будет готов расстаться с Жоау насовсем только за 124 млн. фунтов, сообщает Daily Mail.
Говорить о том, что "Челси" захочет сохранить Фелиша, пока преждевременно. 23-летний португалец успел сыграть за "синих" только один матч, в котором схлопотал красную карточку.
08.02.2023 23:00
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ну тогда без шансов.
лямов 70-80, не более
тогда лучше за осимхеном придти
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