"Челси" придется раскошелиться на 124 млн. фунтов для выкупа Фелиша

"Челси" придется раскошелиться на 124 миллиона фунтов в конце сезона, чтобы сохранить нападающего Жоау Фелиша в конце сезона.

Напомним, "Челси" одолжил Фелиша на вторую часть сезона 2022/23 у "Атлетико", причем это арендное соглашение не подразумевает опции выкупа.



"Атлетико" согласился отпустить Фелиша в январе во многом потому, что Жоау перестал ладить с главным тренером Диего Симеоне, от чего перестал регулярно играть и забивать.



Однако "Атлетико" по-прежнему дорожит Фелишем, который остается рекордной покупкой клуба из Мадрида, и будет готов расстаться с Жоау насовсем только за 124 млн. фунтов, сообщает Daily Mail.



Говорить о том, что "Челси" захочет сохранить Фелиша, пока преждевременно. 23-летний португалец успел сыграть за "синих" только один матч, в котором схлопотал красную карточку.