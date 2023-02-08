"Тоттенхэм" готов обратиться к Бену Фостеру

"Тоттенхэм" готов обратиться к бывшему голкиперу сборной Англии Бену Фостеру после потери своего первого номера Уго Льориса.

Ранее днем стало известно, что Льорис пропустит до двух месяцев с травмой колена, которое он повредил в победном для "Тоттенхэма" (1:0) матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье.



Потеря опытнейшего француза является ударом по шансам "шпор" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и продвинуться в плей-офф Лиги Чемпионов, где в 1/8 финала команда Антонио Конте сыграет с "Миланом".



Ситуация усугубляется тем, что Фрэйзера Форстера, который встанет на ворота "Тоттенхэма", теперь некому страховать. Молодые Брандон Остин и Алфи Уайтмен не имеют опыта выступлений за первую команду.



Как утверждает Daily Mirror, теперь "Тоттенхэм" может обратиться к 39-летнему Фостеру, который поиграл за "Вест Бромвич", "Бирмингем", "Уотфорд" и "Манчестер Юнайтед".



Прошлым летом Фостер был близок к подписанию однолетнего контракта с "Ньюкаслом", но "сороки" решили пригласить на роль запасного голкипера Лориса Кариуса, а Бен в результате завершил игровую карьеру.