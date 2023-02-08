Мело возобновил тренировки после четырех месяцев отсутствия

Артур Мело Полузащитник "Ливерпуля" Артур Мело возобновил полноценные тренировки после четырех месяцев отсутствия с травмой бедра.

Мело, арендованный на этот сезон у "Ювентуса", успел сыграть за "Ливерпуль" только 13 минут в матче Лиги Чемпионов против "Наполи" в сентябре.

В октябре 26-летний бразилец надорвал мышцу бедра на тренировке, в результате чего ему потребовалась операция.

Однако сейчас восстановление Мело уже завершено, и в среду Артур был замечен в общей группе на тренировке "Ливерпуля" на базе в Керби.

В остатке сезона Мело сможет помочь "красным" только в Премьер-Лиге, потому что из заявки на Лигу Чемпионов он был исключен.


Метки Ливерпуль, Мело, травмы

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2023 21:00

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  1. largo-winch 08.02.2023 22:00 # largo-winch
    Ебать, кта ита??

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  2. hachidlo 08.02.2023 21:27 # hachidlo
    А вот и новогодний трансфер Ливерпуля в полузащиту подъехал.

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  3. electric 08.02.2023 21:20 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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