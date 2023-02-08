Мело возобновил тренировки после четырех месяцев отсутствия

Полузащитник "Ливерпуля" Артур Мело возобновил полноценные тренировки после четырех месяцев отсутствия с травмой бедра.

Мело, арендованный на этот сезон у "Ювентуса", успел сыграть за "Ливерпуль" только 13 минут в матче Лиги Чемпионов против "Наполи" в сентябре.



В октябре 26-летний бразилец надорвал мышцу бедра на тренировке, в результате чего ему потребовалась операция.



Однако сейчас восстановление Мело уже завершено, и в среду Артур был замечен в общей группе на тренировке "Ливерпуля" на базе в Керби.



В остатке сезона Мело сможет помочь "красным" только в Премьер-Лиге, потому что из заявки на Лигу Чемпионов он был исключен.