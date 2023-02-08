"Тоттенхэм" лишился спонсорского контракта до его вступления в силу

"Тоттенхэм" лишился спонсорского контракта на 42.5 млн. фунтов до его вступления в силу.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что "Тоттенхэм" готовится подписать трехлетний контракт с советом по туризму Южной Африки.



Намерение чиновников отправить почти миллиард южноафриканских рэндов за рубеж, когда страна страдает от отключений электричества и дефицита пресной воды, вызвало огромное негодование у общественности.



Как сообщает The Telegraph, из-за народного гнева сделка сорвалась, и теперь "Тоттенхэм" вынужден искать другого коммерческого партнера.



Добавим, свежий отчет Deloitte говорит, что в прошлом сезоне "шпоры" увеличили свой доход от коммерческой деятельности со 117 до 215 млн. евро. Это почти на 50 млн. евро больше, чем у соседей из "Арсенала".

