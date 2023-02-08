Ван Нистелрой: "Гакпо мечтал о МЮ, но выбрал клуб в 10 раз меньше"

Главный тренер ПСВ Рууд Ван Нистелрой признался, что клубом мечты для вингера Коди Гакпо был "Манчестер Юнайтед".

С прошлого лета Гакпо сватали в "Юнайтед", однако у "красных дьяволов" не нашлось денег на покупку Коди в январе.



В результате Гакпо был продан за 37 миллионов фунтов в "Ливерпуль", где пока не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.



Ван Нистелрой признается, что отговаривал Гакпо от перехода в "Ливерпуль", однако Коди подвергся влиянию своего капитана по сборной Голландии Виргила Ван Дейка.



"Гакпо мечтал о переходе в "Манчестер Юнайтед", он контактировал с Тен Хагом с августа прошлого года".



"Я и сам хотел, чтобы он перешел в "Юнайтед" — и не потому, что это мой клуб и я люблю их. Я хотел этого, потому что они лучше "Ливерпуля" и предлагают гораздо больший потенциал для своих игроков".



"Но "Юнайтед" не сделал своего предложения в январе, поэтому я посоветовал ему подождать до лета".



"Что-то произошло, и он отверг мой совет, послушав Виргила, который убедил его присоединиться к своей команде".



"Он сказал мне, что хочет отправиться за рубеж в январе, но факт в том, что "Ливерпуль" в 10 раз меньше "Манчестер Юнайтед" во всех отношениях. Мне посчастливилось поиграть за два крупнейших клуба в мире, "Манчестер Юнайтед" и "Реал".



"Гакпо уже бы забивал голы за "Юнайтед" — у них отличные полузащитники вроде Фернандеша, Каземиро и даже Эриксена, которые создают много моментов", — цитирует Ван Нистелроя talkSPORT.