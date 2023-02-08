Купить "Юнайтед" собирается эмир Катара
Эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани лично заинтересован в приобретении "Манчестер Юнайтед".
Сегодня утром появилась информация, что группа частных инвесторов из Катара в ближайшие дни сделает свое предложение о покупке "Юнайтед" у семейства Глэйзеров.
По информации The Guardian, за этими инвесторами из Катара стоит сам глава государства в лице шейха Тамима, который в 2011 году через Qatar Sports Investments купил ПСЖ.
Вместе с тем шейх Тамим оценивает "Юнайтед" менее чем в 6 миллиардов фунтов, которые Глэйзеры хотят выручить свой актив.
Будет интересно посмотреть, кто выступит номинальным покупателем "красных дьяволов", потому что правила УЕФА запрещают двум клубам одного владельца участвовать в Лиге Чемпионов.
Добавим, акции "Юнайтед" отреагировали на слухи о продаже клуба катарцам 17-процентным ростом в среду.
08.02.2023 18:00
Просмотров: 1116
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
по сути вот для чего эти новости и появляются - "Добавим, акции "Юнайтед" отреагировали на слухи о продаже клуба катарцам 17-процентным ростом в среду"
а МУМУшники уже потекли все как сучки
(ответить)
Мбаппе и Осимэна, пожалуйста, заверните.
(ответить)
ОАЭ - сити, Саудовская Аравия - Ньюкасл, Катар - МЮ, Сирия - Ливерпуль. Арабы рулят.
(ответить)
Где то в мире плачут орда подзалюпников с их никому не нужной шарагой
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий