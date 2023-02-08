Купить "Юнайтед" собирается эмир Катара

Тамим ибн Хамад Аль Тани Эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани лично заинтересован в приобретении "Манчестер Юнайтед".

Сегодня утром появилась информация, что группа частных инвесторов из Катара в ближайшие дни сделает свое предложение о покупке "Юнайтед" у семейства Глэйзеров.

По информации The Guardian, за этими инвесторами из Катара стоит сам глава государства в лице шейха Тамима, который в 2011 году через Qatar Sports Investments купил ПСЖ.

Вместе с тем шейх Тамим оценивает "Юнайтед" менее чем в 6 миллиардов фунтов, которые Глэйзеры хотят выручить свой актив.

Будет интересно посмотреть, кто выступит номинальным покупателем "красных дьяволов", потому что правила УЕФА запрещают двум клубам одного владельца участвовать в Лиге Чемпионов.

Добавим, акции "Юнайтед" отреагировали на слухи о продаже клуба катарцам 17-процентным ростом в среду.


Метки Манчестер Юнайтед, шейх Тамим

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2023 18:00

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  1. yxaxaxaxaxa 08.02.2023 18:48 # yxaxaxaxaxa
    по сути вот для чего эти новости и появляются - "Добавим, акции "Юнайтед" отреагировали на слухи о продаже клуба катарцам 17-процентным ростом в среду"
    а МУМУшники уже потекли все как сучки

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  2. mancunia-planet 08.02.2023 18:47 # mancunia-planet
    Мбаппе и Осимэна, пожалуйста, заверните.

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  3. heyoung 08.02.2023 18:34 # heyoung
    ОАЭ - сити, Саудовская Аравия - Ньюкасл, Катар - МЮ, Сирия - Ливерпуль. Арабы рулят.

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  4. meshuggah 08.02.2023 18:14 # meshuggah
    Где то в мире плачут орда подзалюпников с их никому не нужной шарагой

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