Купить "Юнайтед" собирается эмир Катара

Эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани лично заинтересован в приобретении "Манчестер Юнайтед".

Сегодня утром появилась информация, что группа частных инвесторов из Катара в ближайшие дни сделает свое предложение о покупке "Юнайтед" у семейства Глэйзеров.



По информации The Guardian, за этими инвесторами из Катара стоит сам глава государства в лице шейха Тамима, который в 2011 году через Qatar Sports Investments купил ПСЖ.



Вместе с тем шейх Тамим оценивает "Юнайтед" менее чем в 6 миллиардов фунтов, которые Глэйзеры хотят выручить свой актив.



Будет интересно посмотреть, кто выступит номинальным покупателем "красных дьяволов", потому что правила УЕФА запрещают двум клубам одного владельца участвовать в Лиге Чемпионов.



Добавим, акции "Юнайтед" отреагировали на слухи о продаже клуба катарцам 17-процентным ростом в среду.