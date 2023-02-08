Льорис пропустит до двух месяцев
Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис пропустит до двух месяцев с травмой связок колена.
Это повреждение Льорис получил в концовке победного для "Тоттенхэма" (1:0) матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье.
Как сообщает BBC, Уго избежал операции, однако восстановление 36-летнего француза займет от шести до восьми недель.
Таким образом, в числе прочих Льорис пропустит оба матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Милана" и дерби против "Челси" в Премьер-Лиге.
В отсутствие Льориса на ворота "Тоттенхэма" встанет Фрэйзер Форстер, страховать которого, вероятно, будут воспитанные академией "шпор" Брандон Остин и Алфи Уайтмен.
После своего перехода из "Саутгемптона" свободным агентом прошлым летом Форстер сыграл только четыре матча за "Тоттенхэм", включая единственный в Премьер-Лиги — против "Брентфорда" на Boxing Day (2:2).
Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Льорис совершил четыре ошибки, которые привели к пропущенным голам, и это рекорд дивизиона.
08.02.2023 17:00
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Здоровья последнему императору!
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