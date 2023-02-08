У "Челси" есть запасной план насчет Андрея Сантоса

У "Челси" есть запасной план на случай, если полузащитник Андрей Сантос не получит разрешение на работу в Англии.

Напомним, Сантос стал одним из восьми новичков "Челси" в зимнее трансферное окно. Приглашение 18-летнего бразильца из "Васко да Гамы" обошлось "синим" в 16 миллионов фунтов.



По информации Evening Standard, при переходе в "Челси" Сантосу было обещано, что тот сразу вольется в первую команду, однако Андрею не удалось автоматически получить разрешение на работу — для этого ему не хватило одного балла.



На "Стэмфорд Бридж" уверены, что в результате апелляции Сантос все же получит необходимое разрешение, но в противном случае "синие" готовы отправить Андрея в аренду в один из бразильских клубов.



Добавим, прямо сейчас Сантос выступает за юношескую сборную Бразилии на Чемпионате Южной Америки U-20. Андрей является капитаном своей команды и забил пять голов в шести матчах.