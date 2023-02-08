"Сити" ожидает отделаться снятием небольшого количества очков

"Манчестер Сити" ожидает, что независимая комиссия ограничится снятием небольшого количества очков, если вина клуба насчет нарушений правил финансового фейр-плей будет доказана.

Длившееся несколько лет расследование Премьер-Лиги увенчалось выдвижением официальных обвинений в адрес "Сити" в минувший понедельник.



"Горожанам" вменяют свыше 100 нарушений правил ФФП в течение девяти сезонов, а рассмотрением этого дела займется независимая комиссия во главе с адвокатом Мюрреем Розеном, страстным фанатом "Арсенала".



Ходят слухи, что "Сити" может лишиться завоеванных титулов Премьер-Лиги или отправиться в один из низших дивизионов, однако на "Этихад" не ждут столь сурового наказания, даже если вина клуба будет доказана.



По информации Daily Star, наиболее вероятным исходом является снятие очков с "Сити" в одном из будущих сезонов Премьер-Лиге, причем речь идет лишь о небольшом количестве. Таковы ожидания боссов "горожан".