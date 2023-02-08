"Сити" ожидает отделаться снятием небольшого количества очков
"Манчестер Сити" ожидает, что независимая комиссия ограничится снятием небольшого количества очков, если вина клуба насчет нарушений правил финансового фейр-плей будет доказана.
Длившееся несколько лет расследование Премьер-Лиги увенчалось выдвижением официальных обвинений в адрес "Сити" в минувший понедельник.
"Горожанам" вменяют свыше 100 нарушений правил ФФП в течение девяти сезонов, а рассмотрением этого дела займется независимая комиссия во главе с адвокатом Мюрреем Розеном, страстным фанатом "Арсенала".
Ходят слухи, что "Сити" может лишиться завоеванных титулов Премьер-Лиги или отправиться в один из низших дивизионов, однако на "Этихад" не ждут столь сурового наказания, даже если вина клуба будет доказана.
По информации Daily Star, наиболее вероятным исходом является снятие очков с "Сити" в одном из будущих сезонов Премьер-Лиге, причем речь идет лишь о небольшом количестве. Таковы ожидания боссов "горожан".
08.02.2023 15:00
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Отлично. Арсенал чемпион!
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приемлемое наказание - лишение всех титулов АПЛ и спустить в конференцию
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