"Сити" ожидает отделаться снятием небольшого количества очков

Манчестер Сити "Манчестер Сити" ожидает, что независимая комиссия ограничится снятием небольшого количества очков, если вина клуба насчет нарушений правил финансового фейр-плей будет доказана.

Длившееся несколько лет расследование Премьер-Лиги увенчалось выдвижением официальных обвинений в адрес "Сити" в минувший понедельник.

"Горожанам" вменяют свыше 100 нарушений правил ФФП в течение девяти сезонов, а рассмотрением этого дела займется независимая комиссия во главе с адвокатом Мюрреем Розеном, страстным фанатом "Арсенала".

Ходят слухи, что "Сити" может лишиться завоеванных титулов Премьер-Лиги или отправиться в один из низших дивизионов, однако на "Этихад" не ждут столь сурового наказания, даже если вина клуба будет доказана.

По информации Daily Star, наиболее вероятным исходом является снятие очков с "Сити" в одном из будущих сезонов Премьер-Лиге, причем речь идет лишь о небольшом количестве. Таковы ожидания боссов "горожан".


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 08.02.2023 15:08 # mancunia-planet
    Отлично. Арсенал чемпион!

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  2. heyoung 08.02.2023 15:03 # heyoung
    приемлемое наказание - лишение всех титулов АПЛ и спустить в конференцию

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