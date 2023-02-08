Премьер-Лига. Анонс матча среды

В среду, 8 февраля, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Лидсом". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИДС 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" набрал 16 очков после возобновления сезона — больше всех в Премьер-Лиге. "Красные дьяволы" выиграли все 13 последних домашних матчей во всех соревнованиях, и это лучшая серия клуба со времен сэра Алекса Фергюсона (20 побед дома с декабря 2010 по сентябрь 2011).



"Лидс" не знает побед уже семь матчей Премьер-Лиги кряду. "Белые" набрали только пять очков на выезде в этом сезоне — меньше всех наравне с "Борнмутом".



"Лидс" одержал только одну победу в 17 встречах с "Юнайтед" в Премьер-Лиге — 1:0 на "Элланд Роуд" в сентябре 2002. "Белые" не могут выиграть на "Олд Траффорд" уже 17 матчей кряду в рамках высшего дивизиона — с февраля 1981 (0:1).



Полузащитник "Юнайтед" Каземиро приступает к трехматчевой дисквалификации. Кристиан Эриксен, Скотт Мактоминей, Донни Ван де Бек, Антони и Антони Мартиаль травмированы.



"Лидс" по-прежнему лишен Стюарта Далласа, Адама Форшоу и Родриго. Робин Кох возвращается после дисквалификации.