Премьер-Лига. Анонс матча среды

Маркус Рэшфорд В среду, 8 февраля, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Лидсом". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИДС 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Манчестер Юнайтед" набрал 16 очков после возобновления сезона — больше всех в Премьер-Лиге. "Красные дьяволы" выиграли все 13 последних домашних матчей во всех соревнованиях, и это лучшая серия клуба со времен сэра Алекса Фергюсона (20 побед дома с декабря 2010 по сентябрь 2011).

"Лидс" не знает побед уже семь матчей Премьер-Лиги кряду. "Белые" набрали только пять очков на выезде в этом сезоне — меньше всех наравне с "Борнмутом".

"Лидс" одержал только одну победу в 17 встречах с "Юнайтед" в Премьер-Лиге — 1:0 на "Элланд Роуд" в сентябре 2002. "Белые" не могут выиграть на "Олд Траффорд" уже 17 матчей кряду в рамках высшего дивизиона — с февраля 1981 (0:1).

Полузащитник "Юнайтед" Каземиро приступает к трехматчевой дисквалификации. Кристиан Эриксен, Скотт Мактоминей, Донни Ван де Бек, Антони и Антони Мартиаль травмированы.

"Лидс" по-прежнему лишен Стюарта Далласа, Адама Форшоу и Родриго. Робин Кох возвращается после дисквалификации.


Метки анонс тура, Лидс, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. xah 08.02.2023 14:06 # xah
    Двуличные педики из раши, не забывайте что Великобритания спонсирует и поставляет оружие в Украину и уничтожает ваших крепостных терпил !

    Перестаньте болеть и позорит английские клубы!

    Педики двуличные вроде кина, сосиджа, муфс пора вам валить на войну , хуеплеты

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  2. superglor 08.02.2023 14:03 # superglor
    Вперед Лидс! Белые люди. Пригородных под шконку.

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  3. largo-winch 08.02.2023 14:02 # largo-winch
    Ебашьте манкунианцев

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