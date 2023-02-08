Куман предположил, что Гакпо ошибся с переходом в "Ливерпуль"

Новоиспеченный наставник сборной Голландии Рональд Куман намекнул, что вингер Коди Гакпо выбрал неправильный момент для перехода в "Ливерпуль".

Ярко отыграв первую половину сезона за ПСВ и забив три гола в пяти матчах на Чемпионате Мира в Катаре, в январе Гакпо перешел в "Ливерпуль" за 37 миллионов фунтов.



23-летний Гакпо не совершил ни одного результативного действия в шести матчах за "красных", и Куману кажется, что Коди слишком рано отправился в Премьер-Лигу и выбрал для себя команду, находящуюся в кризисе.



"Он оказался в команде, дела которой идут неважно. А если ты не забиваешь, если ты не являешься важным игроком, если ты не выигрываешь матчи, то это очень сложно, особенно для молодого игрока".



"Будь на его месте кто-нибудь 28-летний, с опытом, это было бы по-другому", — цитирует Кумана BBC.