Триппьер ставит Райса выше Партея и Каземиро
Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер считает, что Деклан Райс из "Вест Хэма" является более классным полузащитником, чем Томас Партей из "Арсенала" или Каземиро из "Манчестер Юнайтед".
В этом сезоне "Вест Хэм" оказался вовлечен в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, однако это не должно помешать переходу Райса в большой клуб грядущим летом.
Несмотря на проблемы команды, Деклан по-прежнему демонстрирует отличный футбол, и Триппьер считает своего партнера по сборной Англии лучшим опорником в Премьер-Лиге.
"Райс или Партей? Деклан. Деклан невероятен".
"Я не знаю, видели ли вы последний матч, когда мы играли против "Вест Хэма", но Деклан играл так умно, так разрушал нашу игру и действовал так мощно. Это невероятно. Он, наверное, один из лучших в мире в том, что он делает".
"Предпочел бы я его Каземиро? Да".
"Защитники вроде меня и тебя (Рио Фердинанда) ценят то, что делают Майкл Кэррик или Деклан".
"Это делает легче твою работу, они просто подчищают за тобой. Не поймите меня неправильно — Каземиро выигрывал трофеи, несколько раз выигрывал Лигу Чемпионов, он игрок мирового уровня, но если мы говорим о прямо сейчас, то Деклану нет равных", — сообщил Триппьер ютуб-каналу Рио Фердинанда.
08.02.2023 11:00
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Последние комментарии:
Смотрел тоже матч с сороками последний у ВХ, да Райс просто генерал не только полузащиты, а всей команды молотков. Он везде на каждом участке поля. Очень выносливый, носит рояль, чтоб партнёры могли сыграть на нём) для команды он как Кейн, убери и пзда рулю...
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Лучший сейчас в мире. Нужен хороший тренер, чтобы заявить о себе, а их в АПЛ только 2. Артета и Пеп.
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английские поленья нахваливают друг друга, наес.
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