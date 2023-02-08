Триппьер ставит Райса выше Партея и Каземиро

Деклан Райс Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер считает, что Деклан Райс из "Вест Хэма" является более классным полузащитником, чем Томас Партей из "Арсенала" или Каземиро из "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне "Вест Хэм" оказался вовлечен в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, однако это не должно помешать переходу Райса в большой клуб грядущим летом.

Несмотря на проблемы команды, Деклан по-прежнему демонстрирует отличный футбол, и Триппьер считает своего партнера по сборной Англии лучшим опорником в Премьер-Лиге.

"Райс или Партей? Деклан. Деклан невероятен".

"Я не знаю, видели ли вы последний матч, когда мы играли против "Вест Хэма", но Деклан играл так умно, так разрушал нашу игру и действовал так мощно. Это невероятно. Он, наверное, один из лучших в мире в том, что он делает".

"Предпочел бы я его Каземиро? Да".

"Защитники вроде меня и тебя (Рио Фердинанда) ценят то, что делают Майкл Кэррик или Деклан".

"Это делает легче твою работу, они просто подчищают за тобой. Не поймите меня неправильно — Каземиро выигрывал трофеи, несколько раз выигрывал Лигу Чемпионов, он игрок мирового уровня, но если мы говорим о прямо сейчас, то Деклану нет равных", — сообщил Триппьер ютуб-каналу Рио Фердинанда.


Метки Вест Хэм, Ньюкасл, Райс, Триппьер

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2023 11:00

Количество просмотров Просмотров: 669

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 08.02.2023 11:28 # mancunia-planet
    Смотрел тоже матч с сороками последний у ВХ, да Райс просто генерал не только полузащиты, а всей команды молотков. Он везде на каждом участке поля. Очень выносливый, носит рояль, чтоб партнёры могли сыграть на нём) для команды он как Кейн, убери и пзда рулю...

    (ответить)

  2. arsenverim 08.02.2023 11:23 # arsenverim
    Лучший сейчас в мире. Нужен хороший тренер, чтобы заявить о себе, а их в АПЛ только 2. Артета и Пеп.

    (ответить)

  3. quavo 08.02.2023 11:20 # quavo
    английские поленья нахваливают друг друга, наес.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: