Триппьер ставит Райса выше Партея и Каземиро

Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер считает, что Деклан Райс из "Вест Хэма" является более классным полузащитником, чем Томас Партей из "Арсенала" или Каземиро из "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне "Вест Хэм" оказался вовлечен в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, однако это не должно помешать переходу Райса в большой клуб грядущим летом.



Несмотря на проблемы команды, Деклан по-прежнему демонстрирует отличный футбол, и Триппьер считает своего партнера по сборной Англии лучшим опорником в Премьер-Лиге.



"Райс или Партей? Деклан. Деклан невероятен".



"Я не знаю, видели ли вы последний матч, когда мы играли против "Вест Хэма", но Деклан играл так умно, так разрушал нашу игру и действовал так мощно. Это невероятно. Он, наверное, один из лучших в мире в том, что он делает".



"Предпочел бы я его Каземиро? Да".



"Защитники вроде меня и тебя (Рио Фердинанда) ценят то, что делают Майкл Кэррик или Деклан".



"Это делает легче твою работу, они просто подчищают за тобой. Не поймите меня неправильно — Каземиро выигрывал трофеи, несколько раз выигрывал Лигу Чемпионов, он игрок мирового уровня, но если мы говорим о прямо сейчас, то Деклану нет равных", — сообщил Триппьер ютуб-каналу Рио Фердинанда.