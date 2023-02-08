Тен Хаг предупредил "Лидс", что увольнение Марша не гарантирует улучшение результатов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг предупредил "Лидс", что увольнение Джесси Марша не гарантирует улучшение результатов.

Всего за пару дней до выезда на "Олд Траффорд" "Лидс" указал на дверь Маршу, при котором команда не выиграла ни одного из семи последних матчей в Премьер-Лиге.



И хотя Унаи Эмери в своем первом матче у руля "Астон Виллы" одержал победу над "Юнайтед", Тен Хаг скептически относится к смене главного тренера.



"Мне всегда грустно, когда увольняют тренера, коллегу. В общем случае я не верю, что увольнение тренера обеспечивает улучшение результатов".



"В большинстве случаев это не работает. Дайте тренеру закончить свою работу, а затем тщательно ее оцените".



"Конечно, люди, принимающие решения в футбольных клубах, находятся под давлением и чувствуют, что должны действовать. Но факты говорят, что в большинстве случаев это не работает".



"Когда пришел Эмери, у "Виллы" была целая неделя, чтобы подготовиться к нам, и в этом разница. Сейчас у "Лидса" не так много времени", — цитирует Тен Хага Daily Mail.