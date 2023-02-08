Дайч получит бонус в 3.5 млн. фунтов, если спасет "Эвертон" от вылета

Дополнительно к своей зарплате главный тренер "Эвертона" Шон Дайч получит бонус в 3.5 млн. фунтов, если сможет спасти клуб от вылета из Премьер-Лиги.

Напомним, в начале прошлой недели "Эвертон" подтвердил назначение Дайча, который заключил контракт на два с половиной года с зарплатой около 5 млн. фунтов в сезон.



Шон принял "ирисок" на предпоследнем месте в Премьер-Лиге и в своем дебютном матче на новом месте работы отпраздновал победу над лидирующим в таблице "Арсеналом" (1:0).



По информации Daily Mail, контракт Дайча подразумевает роскошную шкалу бонусов, которые зависят от того, на каком месте финиширует "Эвертон".



Только продление прописки в элите гарантирует 51-летнему англичанину 3.5 млн. фунтов, но для "Эвертона" на кону еще больше — речь о 200 млн. фунтов, которые приносит сезон участия в Премьер-Лиге.