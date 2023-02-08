Корберан отверг "Лидс" и остается в "Вест Бромвиче"

Карлос Корберан исключил себя из числа претендентов на вакантный пост главного тренера "Лидса", заключив новый контракт с "Вест Бромвичем".

Корберан, выигравший 11 из своих 16 матчей после назначения в "Вест Бромвиче" в октябре, считался фаворитом на место уволенного Джесси Марша в "Лидсе".



Карлос уже имеет опыт работе в "Лидсе", где он тренировал резервную команду и был ассистентом Марсело Бьелсы, предшественника Марша.



Однако во вторник вечером стало известно, что 39-летний испанец связал свое будущее с "Вест Бромвичем" до окончания сезон 2026/27.



Таким образом, теперь "Лидс" вынужден переключиться с Корберана на альтернативные цели, среди которых пресса называет Рафаэля Бенитеса, Маурисио Почеттино, а также наставника "Райо Вальекано" Андони Ираолу.