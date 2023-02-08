Инвесторы из Катара выдвигают предложение о покупке МЮ
Инвесторы из Катара планируют со дня на день сделать предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".
Как стало известно Daily Mail, речь идет о группе богатых частных инвесторов, которые прониклись любовью к футболу во время недавнего Чемпионата Мира на своей родине.
Инвесторы из Катара комфортно успевают до середины февраля, что является дедлайном по сбору предложений о покупке клуба с "Олд Траффорд".
Катарцы собираются сделать нынешним владельцам "Юнайтед" в лице семейства Глэйзеров щедрое предложение, которое "сметет конкурентов".
В случае приобретения "Юнайтед" инвесторами из Катара главный тренер Эрик Тен Хаг получит впечатляющий трансферный бюджет на лето и сможет позволить себе любых игроков.
Добавим, эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани известен как большой фанат "Юнайтед", который хорошо знаком с историей "дьяволов". По слухам, еще в 2011 году его семья предлагала 1 млрд. фунтов за клуб, но Глэйзеры ответили отказом.
08.02.2023 06:00
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