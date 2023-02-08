"Челси" ищет нового титульного спонсора

Футболка Челси "Челси" ведет переговоры с рядом компаний, которые заинтересованы в том, чтобы стать новым титульным спонсором лондонского клуба.

В данный момент титульным спонсором "Челси" является телекоммуникационный гигант Three, трехлетнее соглашение с которым истекает в конце этого сезона и продлено не будет.

Компания Three порывалась прервать сотрудничество с "Челси" еще в прошлом году, когда "синие" оказались под санкциями из-за своего бывшего владельца Романа Абрамовича, который в итоге был вынужден продать клуб.

Three платила "Челси" 40 миллионов фунтов в год, однако на "Стэмфорд Бридж" рассчитывают, что их следующий титульный спонсор будет гораздо щедрее, сообщает The Telegraph.

Потратив свыше 600 млн. фунтов на игроков за два последних трансферных окна, "Челси" вынужден уделить серьезное внимание повышению доходов, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей.


Метки Three, спонсоры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2023 00:05

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  1. ganinilyha 08.02.2023 00:40 # ganinilyha
    Надеюсь будет что-то стильное, например Carlsberg

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  2. van-dijk 08.02.2023 00:34 # van-dijk
    Будут двоечниками.

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  3. gunars 08.02.2023 00:11 # gunars
    ахаха очка сжалось у гпенсов от ффп)

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