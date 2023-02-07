"Арсенал" может продать Балогана летом

"Арсенал" может продать нападающего Фоларина Балогана, несмотря на сверхуспешную игру того за "Реймс".

Этот сезон Балоган проводит в "Реймсе" на правах аренды и выступает просто блестяще. Фоларин является лучшим бомбардиром французской Лиги 1 с 14 голами, опережая даже звезд ПСЖ в лице Килиана Мбаппе и Неймара.



По информации The Sun, "Реймс" еще в прошлом месяце обратился к "Арсеналу" насчет выкупа Балогана, однако "канониры" отказались решать судьбу 21-летнего англичанина посреди сезона.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пока не определился, видит ли он Балогана в своих планах на будущее, однако грядущим летом будет прекрасная возможность, чтобы продать Фоларина.



Дело в том, что у Балогана остается только один полный год по контракту. Вдобавок после такой сверхуспешной аренды "Арсенал" сможет выручить хорошие деньги за Фоларина, пополнив свой трансферный бюджет на летнее окно.