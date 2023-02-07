"Арсенал" может продать Балогана летом

Фоларин Балоган "Арсенал" может продать нападающего Фоларина Балогана, несмотря на сверхуспешную игру того за "Реймс".

Этот сезон Балоган проводит в "Реймсе" на правах аренды и выступает просто блестяще. Фоларин является лучшим бомбардиром французской Лиги 1 с 14 голами, опережая даже звезд ПСЖ в лице Килиана Мбаппе и Неймара.

По информации The Sun, "Реймс" еще в прошлом месяце обратился к "Арсеналу" насчет выкупа Балогана, однако "канониры" отказались решать судьбу 21-летнего англичанина посреди сезона.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пока не определился, видит ли он Балогана в своих планах на будущее, однако грядущим летом будет прекрасная возможность, чтобы продать Фоларина.

Дело в том, что у Балогана остается только один полный год по контракту. Вдобавок после такой сверхуспешной аренды "Арсенал" сможет выручить хорошие деньги за Фоларина, пополнив свой трансферный бюджет на летнее окно.


Метки Арсенал, Балоган, Реймс

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 148



Поиск: