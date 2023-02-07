"Сити" опасается упустить Беллингема из-за ФФП

"Манчестер Сити" опасается, что сага вокруг финансового фейр-плей помешает клубу заполучить полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема грядущим летом.

Впереди у "Сити" месяцы — а, возможно, и годы — рассмотрения независимой комиссией обвинений, которые были предъявлены "горожанам" Премьер-Лигой.



Напомним, "Сити" обвиняют в многочисленных нарушениях правил ФФП в течение девяти сезонов, и санкции за это могут быть самыми разными — от денежного штрафа до снятия очков или даже исключения из Премьер-Лиги.



Как сообщает The Telegraph, у "Сити" появились опасения, что эта неприятная ситуация может повлиять на планы по обновлению состава команды, оказавшейся в зоне комфорта.



Этот сезон показывает, что "горожане" насытились своими предыдущими успехами и нуждаются в новых голодных игроках. И центральную роль в этой перестройке главный тренер Хосеп Гвардиола был готов отвести Беллингему.



Однако возможные санкции со стороны Премьер-Лиги ставят трансфер Беллингема в "Сити" под вопрос и дают преимущество "Ливерпулю" с "Реалом" в борьбе за Джуда.