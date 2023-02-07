МЮ не будет оспаривать красную карточку Каземиро

Эрик Тен Хаг и Каземиро Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что его клуб не будет подавать апелляцию на удаление полузащитника Каземиро в матче против "Кристал Пэлас".

Напомним, Каземиро получил прямую красную карточку в победном для "Юнайтед" (2:1) матче Премьер-Лиги в минувшую субботу за то, что обеими руками принялся душить полузащитника "Пэлас" Уилла Хьюза.

После того матча Тен Хаг выразил несогласие с удалением своего ведущего игрока, однако на своей пресс-конференции во вторник Эрик подтвердил, что не будет рисковать увеличением срока дисквалификации с трех до четырех матчей.

"Да, мы размышляли об этом (апелляции). На мой взгляд, это решение не было правильным, но я не думаю, что у нас есть шанс оспорить это", — цитирует Тен Хага talkSPORT.

Добавим, теперь Каземиро пропустит матчи Премьер-Лиги против "Лидса" (дома и на выезде) и "Ньюкасла", но сможет сыграть против "Барселоны" в Лиге Чемпионов 16 февраля.


Метки дисквалификации, Каземиро, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2023 21:00

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  1. maximka 07.02.2023 21:36 # maximka
    пропустит 2 матча с Лидсом и матч с Лестером...
    с Ньюкаслом в финале Кубка Лиги уже сыграть должен
    Причём тут ЛИГА ЕВРОПЫ???и Барса

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