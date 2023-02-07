Защитник "Челси" Весле Фофана возобновил полноценные тренировки после травмы колена.

Фофана успел сыграть только шесть матчей за "Челси" во всех соревнованиях после своего перехода из "Лестера" за 75 миллионов фунтов прошлым летом.



Сейчас 22-летний француз отсутствует с 5 октября, когда в матче Лиги Чемпионов против "Милана" он получил серьезную травму колена.



Как сообщает Evening Standard, восстановление Фофана получилось медленным, однако еще накануне Весле был замечен на тренировке "синих" в общей группе.



Если не возникнет никаких осложнений, Фофана может получить несколько игровых минут уже в дерби против "Вест Хэма" на Лондонском стадионе в ближайшую субботу.



Добавим, на прошлой неделе в строй также вернулись Рис Джеймс, Бен Чилуэлл, Рахим Стерлинг и Рубен Лофтус-Чик, однако Эдуар Менди, Нголо Канте, Денис Закариа, Кристиан Пулишич и Армандо Бройя остаются в лазарете "Челси".