Клубы Премьер-Лиги выступают за исключение "Сити" из дивизиона
Многие клубы Премьер-Лиги хотят, чтобы "Манчестер Сити" был исключен из высшего дивизиона, если вина "горожан" насчет нарушений правил финансового фейр-плей будет доказана.
Накануне "Сити" был обвинен Премьер-Лигой в более чем 100 нарушениях правил ФФП в период между сезонами 2009/10 и 2017/18, в ответ на что "горожане" выразили выразили свое "удивление".
Независимая комиссия может применить к "Сити" большой спектр санкций, и Sky Sports утверждает, что большинство клубов Премьер-Лиги, включая остальных представителей "большой шестерки", выступает за понижение "горожан" в классе.
При таком сценарии Футбольная Лига, включающая себя Чемпионшип, Лигу Один и Лигу Два, не будет обязана принимать "Сити", а значит "горожане" могли бы опуститься сразу в пятый дивизион.
07.02.2023 18:00
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Последние комментарии:
5 дивизион ахахах чета ОРУУУУУУУУУ
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ой ребята, сейчас будут шуметь на эту тему неделю, потом утихнет это всё, спустя пол года сообщат что скорее всего ограничатся крупным штрафом и запретом на трансферы или что то такое, никто не будет портить имидж АПЛ, в нынешнее время это всё очень негативно скажется на самой лиге, скорее всего будет как с Ювентусом в 2005-06, но более мягко так как Ювентус был замешан в корупции и взятках, а здесь просто нарушения ФФП, минус10-20 очков, штраф в 100млн(например) и запрет на трансферы или регистрацию игроков. Это максимум скорее всего будет, лишать титулов или дисквалифицировать это слишком жестоко и плохо для имиджа повторюсь
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с 0 кубков ЛЧ и пустым стадионом им в 5 дивизионе и место)
Очко эстонского полупокера бомбанет так что все подумают на агрессию России 100%
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оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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