Клубы Премьер-Лиги выступают за исключение "Сити" из дивизиона

Многие клубы Премьер-Лиги хотят, чтобы "Манчестер Сити" был исключен из высшего дивизиона, если вина "горожан" насчет нарушений правил финансового фейр-плей будет доказана.

Накануне "Сити" был обвинен Премьер-Лигой в более чем 100 нарушениях правил ФФП в период между сезонами 2009/10 и 2017/18, в ответ на что "горожане" выразили выразили свое "удивление".



Независимая комиссия может применить к "Сити" большой спектр санкций, и Sky Sports утверждает, что большинство клубов Премьер-Лиги, включая остальных представителей "большой шестерки", выступает за понижение "горожан" в классе.



При таком сценарии Футбольная Лига, включающая себя Чемпионшип, Лигу Один и Лигу Два, не будет обязана принимать "Сити", а значит "горожане" могли бы опуститься сразу в пятый дивизион.