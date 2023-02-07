Фердинанд считает Мартинеса лучшим защитником в Премьер-Лиге

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что прямо сейчас Лисандро Мартинес является лучшим защитником в Премьер-Лиге.

Несмотря на опасения насчет небольшого по меркам Премьер-Лиги роста для центрального защитника и несмотря на несколько первых неуверенных матчей, Мартинес великолепно освоился в "Юнайтед" после своего перехода из "Аякса" прошлым летом.



В минувший уикенд Мартинес помог "Юнайтед" одержать победу 2:1 над "Кристал Пэлас" и подняться на третье место в Премьер-Лиге, и своей игрой Лисандро убедил Фердинанда, что сейчас 25-летнему аргентинцу нет равных среди игроков обороны.



"Если учитывать текущую форму, то я не думаю, что кто-нибудь будет сильно спорить с этим".



"Думаю, он доминирует, он агрессивен, он лидер, он хорошо взаимодействует с партнерами, он показывает характер, он проявляет себя в важные моменты", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.