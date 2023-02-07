Фердинанд считает Мартинеса лучшим защитником в Премьер-Лиге

Лисандро Мартинес Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что прямо сейчас Лисандро Мартинес является лучшим защитником в Премьер-Лиге.

Несмотря на опасения насчет небольшого по меркам Премьер-Лиги роста для центрального защитника и несмотря на несколько первых неуверенных матчей, Мартинес великолепно освоился в "Юнайтед" после своего перехода из "Аякса" прошлым летом.

В минувший уикенд Мартинес помог "Юнайтед" одержать победу 2:1 над "Кристал Пэлас" и подняться на третье место в Премьер-Лиге, и своей игрой Лисандро убедил Фердинанда, что сейчас 25-летнему аргентинцу нет равных среди игроков обороны.

"Если учитывать текущую форму, то я не думаю, что кто-нибудь будет сильно спорить с этим".

"Думаю, он доминирует, он агрессивен, он лидер, он хорошо взаимодействует с партнерами, он показывает характер, он проявляет себя в важные моменты", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Манчестер Юнайтед, Мартинес, Премьер-Лига, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 752

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Последние комментарии:




  1. skydreams 07.02.2023 17:42 # skydreams
    Этот долбаеб о ВЕЛИЧАЙШЕМ вообще слышал?

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  2. osivori 07.02.2023 17:39 # osivori
    шуткует рио

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  3. mancunia-planet 07.02.2023 17:10 # mancunia-planet
    Сейчас и Аке охуенен в данный момент, Силва однозначно и не только сейчас.

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  4. gin 07.02.2023 17:10 # gin
    С момента, где Мартинеса назвали уругвайцом, стало понятно, что это толстый троллинг. И да, Фердинанд еще тот диванный эксперт.

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  5. yela 07.02.2023 17:03 # yela
    Он такой же уругваец, как и лучший цз в АПЛ

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  6. yamateh 07.02.2023 17:01 # yamateh
    Тиаго Силва передает привет.

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