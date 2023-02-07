Рассмотрение дела насчет нарушений "Сити" правил ФФП займет годы

Рассмотрение дела насчет насчет возможных нарушений "Манчестер Сити" правил финансового фейр-плей обещает затянуться на годы.

Напомним, накануне Премьер-Лига предъявила обвинения "Сити" касательно более 100 нарушений, допущенных в течение восьми сезонов, начиная с 2009/10.



Рассмотрением этого дела займется специально сформированная независимая комиссия, которой для вынесения вердикта, как ожидает The Athletic, потребуются годы.



Вдобавок обе стороны — и Премьер-Лига, и "горожане" — будут иметь право на апелляцию, что может дополнительно затянуть процесс.



В "Сити" ожидают, что к моменту вынесения окончательного вердикта Хосепа Гвардиолы уже не будет на посту главного тренера.



Добавим, независимая комиссия может применить к клубу с "Этихад" целый ряд санкций, включая денежный штраф, снятие очков и исключение из Премьер-Лиги.