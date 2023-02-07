Рассмотрение дела насчет нарушений "Сити" правил ФФП займет годы

Этихад Рассмотрение дела насчет насчет возможных нарушений "Манчестер Сити" правил финансового фейр-плей обещает затянуться на годы.

Напомним, накануне Премьер-Лига предъявила обвинения "Сити" касательно более 100 нарушений, допущенных в течение восьми сезонов, начиная с 2009/10.

Рассмотрением этого дела займется специально сформированная независимая комиссия, которой для вынесения вердикта, как ожидает The Athletic, потребуются годы.

Вдобавок обе стороны — и Премьер-Лига, и "горожане" — будут иметь право на апелляцию, что может дополнительно затянуть процесс.

В "Сити" ожидают, что к моменту вынесения окончательного вердикта Хосепа Гвардиолы уже не будет на посту главного тренера.

Добавим, независимая комиссия может применить к клубу с "Этихад" целый ряд санкций, включая денежный штраф, снятие очков и исключение из Премьер-Лиги.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. yoy 07.02.2023 16:35 # yoy
    Чисто струя в ебла мумушникам и лузерпулю хаха

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  2. redwhitegun 07.02.2023 16:28 # redwhitegun
    Денежный штраф как наказание за нарушение ФФП это чей то рофл. Ну реально смешно)

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  3. breadpeat 07.02.2023 16:24 # breadpeat
    Там Лола Гвардиоля пакует рюкзачок уже, пишут. Думаю Слуцкий придет

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  4. true-manc 07.02.2023 16:08 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  5. slash-lfc 07.02.2023 16:07 # slash-lfc
    Пхахахахха, КОРОЛИ!!!

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  6. heyoung 07.02.2023 16:02 # heyoung
    надежды арсика на титул в этом году таят

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