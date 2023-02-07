Рассмотрение дела насчет нарушений "Сити" правил ФФП займет годы
Рассмотрение дела насчет насчет возможных нарушений "Манчестер Сити" правил финансового фейр-плей обещает затянуться на годы.
Напомним, накануне Премьер-Лига предъявила обвинения "Сити" касательно более 100 нарушений, допущенных в течение восьми сезонов, начиная с 2009/10.
Рассмотрением этого дела займется специально сформированная независимая комиссия, которой для вынесения вердикта, как ожидает The Athletic, потребуются годы.
Вдобавок обе стороны — и Премьер-Лига, и "горожане" — будут иметь право на апелляцию, что может дополнительно затянуть процесс.
В "Сити" ожидают, что к моменту вынесения окончательного вердикта Хосепа Гвардиолы уже не будет на посту главного тренера.
Добавим, независимая комиссия может применить к клубу с "Этихад" целый ряд санкций, включая денежный штраф, снятие очков и исключение из Премьер-Лиги.
07.02.2023 16:00
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Последние комментарии:
Чисто струя в ебла мумушникам и лузерпулю хаха
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Денежный штраф как наказание за нарушение ФФП это чей то рофл. Ну реально смешно)
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Там Лола Гвардиоля пакует рюкзачок уже, пишут. Думаю Слуцкий придет
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КОРОЛИ!!!
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Пхахахахха, КОРОЛИ!!!
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надежды арсика на титул в этом году таят
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