Фердинанд: "Кейн должен уйти из "Тоттенхэма", если хочет трофеев"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд по-прежнему считает, что нападающему Харри Кейну нужно уйти из "Тоттенхэма" для завоевания трофеев.

Отличившись против "Манчестер Сити" в минувший уикенд, Кейн опередил Джимми Гривза и стал лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" всех времен с 267 голами.



По мнению Фердинанда, Кейн уже гарантировал себе легендарный статус и место в истории, и теперь Харри нужен решить, хочет ли он трофеев.



"Если он хочет выигрывать трофеи, ему нужно покинуть "Тоттенхэм" и отправиться в команду, которая в состоянии побеждать. Потому что в "Тоттенхэме" этого не предвидится в обозримом будущем".



"Что бы ни случилось, он войдет в историю одним из лучших бомбардиров, что когда-либо видела эта лига. Потому что этот парень умеет столь многими способами отправить мяч в сетку", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.