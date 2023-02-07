Фердинанд: "Кейн должен уйти из "Тоттенхэма", если хочет трофеев"

Харри Кейн Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд по-прежнему считает, что нападающему Харри Кейну нужно уйти из "Тоттенхэма" для завоевания трофеев.

Отличившись против "Манчестер Сити" в минувший уикенд, Кейн опередил Джимми Гривза и стал лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" всех времен с 267 голами.

По мнению Фердинанда, Кейн уже гарантировал себе легендарный статус и место в истории, и теперь Харри нужен решить, хочет ли он трофеев.

"Если он хочет выигрывать трофеи, ему нужно покинуть "Тоттенхэм" и отправиться в команду, которая в состоянии побеждать. Потому что в "Тоттенхэме" этого не предвидится в обозримом будущем".

"Что бы ни случилось, он войдет в историю одним из лучших бомбардиров, что когда-либо видела эта лига. Потому что этот парень умеет столь многими способами отправить мяч в сетку", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Кейн, Тоттенхэм, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2023 15:00

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  1. chelsea-69 07.02.2023 15:29 # chelsea-69
    если только Реал, а так нах куда ему идти
    место в ложе в курятнике до конца жизни его + должность какая нибудь
    а там может и тренером решит стать, начнёт с цыплят

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  2. suddenly 07.02.2023 15:02 # suddenly
    У него уже есть один трофей, ему этого хватит.

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