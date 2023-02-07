Кристиан Атсу найден живым под завалами в Турции
Бывший вингер "Ньюкасла", "Эвертона" и "Челси" Кристиан Атсу был найден живым под завалами после землетрясения в Турции.
В ранние часы понедельника на юге Турции случилось сильнейшее для страны землетрясение за последние десятилетия — магнитудой в 7.8 баллов.
В результате тысячи зданий в Турции и соседней Сирии были разрушены, и под завалами одного из них оказался 31-летний Атсу, который сейчас представляет "Хатайспор".
Однако сейчас Федерация футбола Ганы официально подтвердила, что Атсу достали живым из под обломков здания. В данный момент Кристиан находится в госпитале и получает лечение.
В то же время спортивный директор "Хатайспора" Танер Савут до сих пор находится под завалами.
07.02.2023 14:00
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КОРОЛЬ
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У Кристиана Атсу жена - Атстасу.
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