Кристиан Атсу найден живым под завалами в Турции

Бывший вингер "Ньюкасла", "Эвертона" и "Челси" Кристиан Атсу был найден живым под завалами после землетрясения в Турции.

В ранние часы понедельника на юге Турции случилось сильнейшее для страны землетрясение за последние десятилетия — магнитудой в 7.8 баллов.



В результате тысячи зданий в Турции и соседней Сирии были разрушены, и под завалами одного из них оказался 31-летний Атсу, который сейчас представляет "Хатайспор".



Однако сейчас Федерация футбола Ганы официально подтвердила, что Атсу достали живым из под обломков здания. В данный момент Кристиан находится в госпитале и получает лечение.



В то же время спортивный директор "Хатайспора" Танер Савут до сих пор находится под завалами.