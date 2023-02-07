Кристиан Атсу найден живым под завалами в Турции

Кристиан Атсу Бывший вингер "Ньюкасла", "Эвертона" и "Челси" Кристиан Атсу был найден живым под завалами после землетрясения в Турции.

В ранние часы понедельника на юге Турции случилось сильнейшее для страны землетрясение за последние десятилетия — магнитудой в 7.8 баллов.

В результате тысячи зданий в Турции и соседней Сирии были разрушены, и под завалами одного из них оказался 31-летний Атсу, который сейчас представляет "Хатайспор".

Однако сейчас Федерация футбола Ганы официально подтвердила, что Атсу достали живым из под обломков здания. В данный момент Кристиан находится в госпитале и получает лечение.

В то же время спортивный директор "Хатайспора" Танер Савут до сих пор находится под завалами.


Метки Атсу, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2023 14:00

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