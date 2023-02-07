Шерингем: "Каземиро похож на Роя Кина"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем признался, что полузащитник "красных дьяволов" Каземиро напоминает ему Роя Кина.

Каземиро великолепно освоился в "Юнайтед" после своего перехода из "Реала" за 70 миллионов фунтов прошлым летом, превратившись в ключевого игрока команды Эрика Тен Хага.



Шерингем считает, что "Юнайтед" был лишен такого игрока много лет, и Каземиро — тот, кто помогает своим партнерам играть лучше.



"Про Каземиро я лишь скажу, что он похож на Роя Кина. Им не хватало такого игрока последние восемь лет".



"Речь про генерала полузащиты, который обладает желанием и пониманием игры. Он делает то, что позволяет команде играть, задействуя свои лучшие качества. Для него команда на первом месте, и он мне нравится".



"Что касается красной карточки, то, возможно, он думал, что должен припугнуть соперника", — цитирует Шерингема Daily Mail.