Шерингем: "Каземиро похож на Роя Кина"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем признался, что полузащитник "красных дьяволов" Каземиро напоминает ему Роя Кина.
Каземиро великолепно освоился в "Юнайтед" после своего перехода из "Реала" за 70 миллионов фунтов прошлым летом, превратившись в ключевого игрока команды Эрика Тен Хага.
Шерингем считает, что "Юнайтед" был лишен такого игрока много лет, и Каземиро — тот, кто помогает своим партнерам играть лучше.
"Про Каземиро я лишь скажу, что он похож на Роя Кина. Им не хватало такого игрока последние восемь лет".
"Речь про генерала полузащиты, который обладает желанием и пониманием игры. Он делает то, что позволяет команде играть, задействуя свои лучшие качества. Для него команда на первом месте, и он мне нравится".
"Что касается красной карточки, то, возможно, он думал, что должен припугнуть соперника", — цитирует Шерингема Daily Mail.
07.02.2023 13:00
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