Шерингем: "Каземиро похож на Роя Кина"

Каземиро Легенда "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем признался, что полузащитник "красных дьяволов" Каземиро напоминает ему Роя Кина.

Каземиро великолепно освоился в "Юнайтед" после своего перехода из "Реала" за 70 миллионов фунтов прошлым летом, превратившись в ключевого игрока команды Эрика Тен Хага.

Шерингем считает, что "Юнайтед" был лишен такого игрока много лет, и Каземиро — тот, кто помогает своим партнерам играть лучше.

"Про Каземиро я лишь скажу, что он похож на Роя Кина. Им не хватало такого игрока последние восемь лет".

"Речь про генерала полузащиты, который обладает желанием и пониманием игры. Он делает то, что позволяет команде играть, задействуя свои лучшие качества. Для него команда на первом месте, и он мне нравится".

"Что касается красной карточки, то, возможно, он думал, что должен припугнуть соперника", — цитирует Шерингема Daily Mail.


Метки Каземиро, Кин, Манчестер Юнайтед, Шерингем

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2023 13:00

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