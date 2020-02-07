"Юнайтед" предложил Далоту новый контракт

"Манчестер Юнайтед" предложил своему защитнику Диогу Далоту новый контракт на пять лет.

В этом сезоне Далот утвердился основным правым защитником "Юнайтед". Диогу сыграл уже 23 матча, в минувший уикенд вернувшись в заявку команды после травмы задней поверхности бедра.



Действующий контракт 23-летнего португальца истекает в конце этого сезона, хотя клубу с "Олд Траффорд" принадлежит опция продления на 12 месяцев.



Еще в прошлом месяце Далот подтвердил, что ведет переговоры с "Юнайтед" о новой сделке. С тех пор процесс значительно продвинулся, и клуб уже выдвинул своему игроку предложение о новой сделке до 2028 года, сообщает Daily Mail.