Невилл: "Ливерпулю" нужно пробудиться"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл вынес вердикт насчет "Ливерпуля" и заявил, что команда Юргена Клоппа должна "пробудиться".

В минувший уикенд "Ливерпуль" был разгромлен в гостях у "Вулверхэмптона" (3:0) и сейчас занимает только 10-е место в Премьер-Лиге.



Невилл готов быть снисходительным с "красными", учитывая их достижения в предыдущие сезоны, однако Гари находит ситуацию, в которой находятся подопечные Клоппа, тревожной.



"В обороне они играли хаотично. Индивидуально и коллективно они были слишком легким соперником. Их игра впереди тоже не ладится. Гакпо, Нуньес и Салах пока просто не сыгрались как тройка нападения, и это может занять время".



"Остальная команда выглядит слегка беспорядочной, и они пропускают по-настоящему легкие голы. Это был первый раз, когда я увидел, что Юрген Клопп почти извиняется после матча".



"Это никуда не годится, у них букет проблем. В их четверке обороны действуют игроки сборных, но их игра никуда не годится. Этому абсолютно нет оправданий. Есть и другие команды с травмами в обороне, но они справляются лучше".



"Я не знаю, почему они разваливаются на части так, как это происходит. Некоторые скажут: "То же самое произошло и на его седьмом году в Дортмунде". Но я отвергаю всю эту чепуху".



"Им нужно уладить вопрос с владельцами. Они могут посмотреть на другие клубы и понять, что им нужно тратить и что им нужна перестройка. Травмы играют свою роль, но имеющиеся у них игроки все равно должны выступать гораздо лучше".



"Ливерпуль" играет недостаточно хорошо, учитывая их достижения в последние годы. Это ниже из стандарта. Им нужно пробудиться".



"Мне кажется, они заслужили, чтобы мы были снисходительными к ним. Они имеют право на спад — да и в случае с "Манчестер Сити" (после поражения от "Тоттенхэма") такой реакции нет".



"Однако это приближается к моменту, когда "Ливерпуль" демонстрирует очень тревожные сигналы и очень тревожную игру. Индивидуально игроки действуют значительно ниже своего уровня", — сообщил Невилл в своем подкасте.