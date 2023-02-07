"Арсенал" видит в Милинкович-Савиче альтернативу Райсу

Сергей Милинкович-Савич "Арсенал" рассматривает полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича в качестве альтернативы Деклану Райсу из "Вест Хэма".

Ожидается, что Райс будет целью номер один "Арсенала" на летнее трансферное окно, однако главной проблемой к приобретению Деклана для "канониров" может стать даже не конкуренция других клубов.

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес уже проговорился, что Райс покинет клуб, только если будет установлен новый британский трансферный рекорд.

Очевидно, устанавливая цену за Деклана, "молотобойцы" будут ориентироваться на Энцо Фернандеса, который едва перебрался из "Бенфики" в "Челси" за 107 миллионов фунтов.

Опасения насчет дороговизны Райса заставляют "Арсенал" держать в уме запасной вариант, которым как раз является Милинкович-Савич, утверждает Corriere dello Sport.

После окончания этого сезона у Сергея останется только 12 месяцев по контракту, поэтому 27-летний серб может быть доступен для трансфера по более адекватной цене, нежели Райс.


Метки Арсенал, Лацио, Милинкович-Савич

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2023 10:00

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  1. chelsea88 07.02.2023 10:59 # chelsea88
    Ой леол, поняли заднеприводные что не смогут подписать Райса и начали интересоваться каким-то савичем.

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  2. wengerrrro 07.02.2023 10:05 # wengerrrro
    сколько щас мусорных новостей появилось, ужас

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