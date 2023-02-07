"Арсенал" видит в Милинкович-Савиче альтернативу Райсу

"Арсенал" рассматривает полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича в качестве альтернативы Деклану Райсу из "Вест Хэма".

Ожидается, что Райс будет целью номер один "Арсенала" на летнее трансферное окно, однако главной проблемой к приобретению Деклана для "канониров" может стать даже не конкуренция других клубов.



Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес уже проговорился, что Райс покинет клуб, только если будет установлен новый британский трансферный рекорд.



Очевидно, устанавливая цену за Деклана, "молотобойцы" будут ориентироваться на Энцо Фернандеса, который едва перебрался из "Бенфики" в "Челси" за 107 миллионов фунтов.



Опасения насчет дороговизны Райса заставляют "Арсенал" держать в уме запасной вариант, которым как раз является Милинкович-Савич, утверждает Corriere dello Sport.



После окончания этого сезона у Сергея останется только 12 месяцев по контракту, поэтому 27-летний серб может быть доступен для трансфера по более адекватной цене, нежели Райс.