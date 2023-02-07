"Ливерпуль" готовится к расставанию с Кейта
Полузащитник Наби Кейта находится на пороге расставания с "Ливерпулем".
Сейчас Кейта проводит свой пятый сезон за "Ливерпуль". Наби пропустил значительный отрезок в начале кампании из-за травмы, но выходил в стартовом составе на все четыре последних матча "красных".
Тем не менее, Кейта сделал недостаточно, чтобы заслужить продление своего истекающего контракта. Как утверждает Sky Sport Germany, в данный момент "Ливерпуль" планирует попрощаться с Наби в конце сезона.
Вопреки слухам, 27-летний гвинеец не перейдет в "Галатасарай", но, обретя статус свободного агента, может вернуться в Бундеслигу, где он с успехом выступал за "РБ Лейпциг".
07.02.2023 09:00
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Только готовится... Мда
Пепка уже бы 5 новых 50-лимонных "топарей" за это время поменял.
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