"Ливерпуль" готовится к расставанию с Кейта

Полузащитник Наби Кейта находится на пороге расставания с "Ливерпулем".

Сейчас Кейта проводит свой пятый сезон за "Ливерпуль". Наби пропустил значительный отрезок в начале кампании из-за травмы, но выходил в стартовом составе на все четыре последних матча "красных".



Тем не менее, Кейта сделал недостаточно, чтобы заслужить продление своего истекающего контракта. Как утверждает Sky Sport Germany, в данный момент "Ливерпуль" планирует попрощаться с Наби в конце сезона.



Вопреки слухам, 27-летний гвинеец не перейдет в "Галатасарай", но, обретя статус свободного агента, может вернуться в Бундеслигу, где он с успехом выступал за "РБ Лейпциг".