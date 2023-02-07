"Ливерпуль" готовится к расставанию с Кейта

Наби Кейта Полузащитник Наби Кейта находится на пороге расставания с "Ливерпулем".

Сейчас Кейта проводит свой пятый сезон за "Ливерпуль". Наби пропустил значительный отрезок в начале кампании из-за травмы, но выходил в стартовом составе на все четыре последних матча "красных".

Тем не менее, Кейта сделал недостаточно, чтобы заслужить продление своего истекающего контракта. Как утверждает Sky Sport Germany, в данный момент "Ливерпуль" планирует попрощаться с Наби в конце сезона.

Вопреки слухам, 27-летний гвинеец не перейдет в "Галатасарай", но, обретя статус свободного агента, может вернуться в Бундеслигу, где он с успехом выступал за "РБ Лейпциг".


Метки Кейта, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2023 09:00

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  1. electric 07.02.2023 09:04 # electric
    Только готовится... Мда
    Пепка уже бы 5 новых 50-лимонных "топарей" за это время поменял.

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