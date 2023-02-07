Владельцы "Ливерпуля" винят МЮ в дефиците интереса к своему клубу
За три с лишним месяца владельцы "Ливерпуля" так и не получили устраивающих их предложений о покупке клуба, заподозрив, что в этом виноват "Манчестер Юнайтед".
Напомним, владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group практически одновременно с семейством Глэйзеров, которому принадлежит "Манчестер Юнайтед", объявила о своей готовности продать клуб.
По информации The Athletic, FSG Джона Генри оценивает "Ливерпуль" минимум в 4 миллиарда долларов (3.25 млрд. фунтов), но пока конкретных предложений соответствующего размера никто не выдвинул.
Частично FSG винит в этом "Юнайтед", который перетянул на себя внимание инвесторов, желающих вложиться в большой клуб Премьер-Лиги. При этом за "красных дьяволов" Глэйзеры хотят свыше 4 млрд. фунтов, а в идеале — 6-8 млрд. фунтов.
07.02.2023 08:00
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нахера продавать когда такой бум апл. неужели бумажки важнее
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Продай за 1лярд и вали к херам еврей сука
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Как вовремя Челси продали Бэлли! Если бы 3 клуба были бы выставлены то пиздец как тяжко было продать за хорошие деньги.
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