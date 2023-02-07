Владельцы "Ливерпуля" винят МЮ в дефиците интереса к своему клубу

Джон Генри За три с лишним месяца владельцы "Ливерпуля" так и не получили устраивающих их предложений о покупке клуба, заподозрив, что в этом виноват "Манчестер Юнайтед".

Напомним, владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group практически одновременно с семейством Глэйзеров, которому принадлежит "Манчестер Юнайтед", объявила о своей готовности продать клуб.

По информации The Athletic, FSG Джона Генри оценивает "Ливерпуль" минимум в 4 миллиарда долларов (3.25 млрд. фунтов), но пока конкретных предложений соответствующего размера никто не выдвинул.

Частично FSG винит в этом "Юнайтед", который перетянул на себя внимание инвесторов, желающих вложиться в большой клуб Премьер-Лиги. При этом за "красных дьяволов" Глэйзеры хотят свыше 4 млрд. фунтов, а в идеале — 6-8 млрд. фунтов.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. wilegend 07.02.2023 08:17 # wilegend
    нахера продавать когда такой бум апл. неужели бумажки важнее

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  2. chr1s8rown 07.02.2023 08:17 # chr1s8rown
    Продай за 1лярд и вали к херам еврей сука

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  3. chelsiukpro 07.02.2023 08:14 # chelsiukpro
    Как вовремя Челси продали Бэлли! Если бы 3 клуба были бы выставлены то пиздец как тяжко было продать за хорошие деньги.

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