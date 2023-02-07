МЮ предлагал 100 млн. фунтов за Райса летом

Прошлым летом "Манчестер Юнайтед" предлагал 100 миллионов фунтов за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Как известно, на исходе летнего трансферного окна-2022 "Юнайтед" приобрел Каземиро у "Реала" за 70 млн. фунтов.



Однако перед тем, как потратиться на 30-летнего бразильца, "красные дьяволы" пытались укрепить свой центр поля с помощью Райса, о чем сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале.



"Вест Хэм" предложение "Юнайтед" в 100 млн. фунтов отклонил и убедил Деклана задержаться в клубе еще на один сезон.



Сейчас от контракта Райса остается всего один полный год, но "Вест Хэму" принадлежит опция его продления на 24 месяца, поэтому будущее Деклана надежно защищено.



Источник добавляет, что для приобретения Райса грядущим летом потребуется сумма в 120 млн. фунтов плюс бонусы, что сделало бы Деклана самым дорогим игроком Премьер-Лиги всех времен.