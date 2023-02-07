МЮ готов заплатить 107 млн. фунтов за Осимхена

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 107 миллионов фунтов за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена грядущим летом.

Приглашение забивного форварда является приоритетной задачей "Юнайтед" на грядущее лето, а La Gazzetta dello Sport утверждает, что цель номер один "красных дьяволов" — это как раз Осимхен.



По информации итальянского издания, "Наполи" ожидает, что "Юнайтед" предложит за Осимхена 107 млн. фунтов. Эта сумма прописана в контракте Виктора с лидерами Серии А в качестве отступных.



Однако интерес к 24-летнему нигерийцу, который возглавляет бомбардирскую гонку Серии А этого сезона с 16 голами, также проявляет "Челси", едва купивший за аналогичную сумму полузащитника Энцо Фернандеса из "Бенфики".