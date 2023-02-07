Семь вещей, что мы узнали в 22-м туре

Поражение от "Эвертона" не стало большой проблемой для "Арсенала", так как главный конкурент "канониров" в лице "Манчестер Сити" тоже проиграл. Эффект Шона Дайча, рекорд Харри Кейна и многое другое — в традиционных итогах тура в Премьер-Лиге.





Дайч дает мгновенный эффект для кризисного "Эвертона"



Можно было предположить, что приход Шона Дайча окажет положительный эффект на игру "Эвертона" — ранее тренер работал с тремя нынешними игроками "ирисок" (Кин, Тарковски, Макнил), обладает большим опытом и харизмой. Кроме того, вряд ли "Эвертон" мог играть хуже, чем в последних матчах при Фрэнке Лэмпарде. Но никто, наверное, не ожидал, что эффект от прихода Дайча будет столь волшебным.



"Эвертон" в матче с "Арсеналом" было не узнать — команда, которая ранее в матчах с представителями топ-6 в основном парковалп "автобус" и играла на контратаках, владела инициативой целый тайм, смело шла вперед и выдала, наверное, свой самый активный матч сезона. Победный результат стал справедливой наградой для команды Дайча, которая по многим игровым параметрам превзошла лидера: нанесла больше ударов по воротам, создала больше моментов, регулярно угрожала противнику стандартными положениями.



Решающим стал фактор бывших подопечных Дайча, так как гол был забит при непосредственном участии пришедших из "Бернли" — Макнил подал угловой, а Тарковски головой замкнул его подачу. Но в этой игре все футболисты "Эвертона" были предельно мотивированы, заряжены и — что самое главное — показали, что они способны играть первым номером, а не только отбиваться в матчах с большими командами. Особенно в первом тайме "Эвертон" был очень активен, чего не скажешь о проспавшем часть игры "Арсенале", который явно недооценил еще недавно "мертвого" соперника.



Холанд впервые с 2020 года не нанес ни одного удара по воротам



Эрлинг Холанд стал откровением для "Манчестер Сити", но в его последнем матче он впервые с сентября 2020 года не нанес ни одного удара в створ. Результативный норвежский нападающий забил 31 гол за действующих чемпионов Премьер-Лиги в этом сезоне, включая четыре хет-трика, но в воскресенье его сдерживали на протяжении всех 90 разочаровывающих минут в матче с "Тоттенхэмом".



Холанд впервые не смог нанести ни одного удара в качестве игрока "Сити", а в последний раз он допускал такое, когда играл в дортмундской "Боруссии" против "Дуйсбурга". Плохая игра "Сити" на поле "Тоттенхэма" — не что-то новое в принципе, так как тут "горожане" не могут забить уже на протяжении пяти матчей, нанеся при этом 84 холостых удара.



Пеп Гвардиола очень странно объяснил поражение "Сити", сказав, что команда очень устала, четыре с половиной часа добираясь в Северный Лондон из Манчестера, и ей проще даются перелеты в Европу, чем визиты в Лондон. Но Пеп в этом сезоне регулярно защищает команду, когда та играет отвратительно, и критикует ее, когда та выигрывает — такая линия его поведения в этом сезоне уже стала понятна журналистам. Холанда он также похвалил в надежде, что Эрлинг сыграет лучше в самое ближайшее время.



Кейн вошел в историю "Тоттенхэма"



Машина "Манчестер Сити" серьезно пострадала от исторического гола Харри Кейна. Точечный прессинг со стороны "шпор" вынудил Родри совершить ошибку и создал момент, которым мастерски воспользовался Кейн. Этот гол и вся игра потрепанного, но все еще временами очень классного "Тоттенхэма" оказали помощь "Арсеналу", который не понес ответственности за плохую игру против "Эвертона".



Но прежде всего, это был момент, чтобы признать величие Кейна. 267 голов за "Тоттенхэм" во всех турнирах — это на один больше, чем у великого Джимми Гривза. А также 200 голов в Премьер-Лиге, где Харри уступает только Алану Ширеру (260) и Уэйну Руни (208). Руни Кейн наверняка сможет обойти еще в этом сезоне, а Ширер неоднократно прогнозировал, что именно Кейн превзойдет его достижение рано или поздно.



"Просто волшебный момент", — сказал Кейн. "Я отчаянно хотел, чтобы мой гол стал победным". Если бы "Тоттенхэм" стабильно играл на таком уровне, то мог бы побороться в этом сезоне за титул в Премьер-Лиге, но, увы, этот матч —лишь эпизодическая демонстрация класса для команды Антонио Конте. Остается вопрос: сможет ли Кейн добавить медаль победителя лиги к своим индивидуальным достижениям в "Тоттенхэме" или где-либо еще?



Полузащита "Вулверхэмптона" была великолепно с "Ливерпулем"



Хулен Лопетеги потратил немного времени на то, чтобы придать "волкам" особую индивидуальность. Меньше чем за три месяца они стали выглядеть четко с мячом, с четкими схемами игры и тигриным характером без мяча. Их множество новичков быстро адаптировались на "Молинью", особенно Марио Лемина — возможно, их лучший игрок в матче против "Ливерпуля".



Лемина доминировал в полузащите, бросаясь в отборы и контролируя положение вещей в центре поля. Он полностью затмил своих соперников, и Юрген Клопп хотел бы видеть именно такую игру от своих подопечных, которые в очередной раз провалились в центральной зоне.



"Ливерпуль" был инертным, и легкий отбор мяча Лемина у Наби Кейта незадолго до замены второго аккуратно подвел итоги дня. С такой игрой "волки" не будут опасаться вылета и быстро поднимутся ближе к середине таблицы. Тем временем, направление движения "Ливерпуля" остается совершенно неясным.



"Форест" извлекает лучшее из таланта Сержа Орье



Карьера Сержа Орье — настоящая загадка. У него есть все качества, чтобы быть правым защитником топ-уровня, что он часто демонстрировал в "Пари Сен-Жермен", "Тоттенхэме" и "Вильярреале", но ему категорически не хватает стабильности и концентрации. Он всегда был ненадежным товарищем, потому что время от времени ошибался, что нравилось далеко не всем его тренерам.



Стив Купер поставил в основу Неко Уильямса против "Лидса", но в перерыве решил усилить правый фланг, запустив туда Орье, так как "Ноттингем Форест" не мог справиться с активностью Вилли Ньонто. Орье вышел на поле и выдал настоящий мастер-класс, взяв под контроль весь фланг и погасив все угрозы, исходившие от Ньонто.



Кажется, что Орье, наконец, начал взрослеть и становиться мудрым и ответственным защитником — возможно, благодаря тому факту, что теперь его используют в качестве джокера, и ему не нужно сохранять концентрацию все 90 минут, с чем у него регулярно возникали проблемы ранее. Также ему очень нравится бросать вызов командам, которые доминируют во владении мячом — это что-то новое для игрока, который ранее чаще находился на стороне фаворита.



Долгожданные новички оживляют "Лестер"



Этот тур был очень удачным для хозяев — они победили в семи матчах из 10. Единственной командой, сумевшей взять три очка на выезде, оказался кризисный "Лестер", неожиданно обыгравший неплохо выглядевшую в последнее время "Астон Виллу". Традиционно команде Брендана Роджерса не удалось надежно сыграть в обороне, но атака смогла проявить себя в наилучшем виде, организовав четыре гола в ворота Эмилиано Мартинеса.



Долгожданные новички были заметными фигурами в игре "Лестера". И хоть Харри Суттар отметился автоголом, другие новобранцы получили положительные отзывы. Одолженный у "Шахтера" вингер Тете забил, наверное, самый важный гол в матче, выведя "Лестер" вперед перед уходом в раздевалку, а датчанин Виктор Кристиансен заслужил персональную овацию, когда покидал поле на 81-й минуте.



"Виктор полон энтузиазма", — сказал Брендан Роджерс после игры. "У него отличная энергия, он хорошего роста. Нам просто пришлось убрать его, так как нужно помнить, что на самом деле он только на ранней стадии своей предсезонной подготовки, но я думаю, что он был великолепен".



"Брайтон" становится жертвой своего успеха



Роберто Де Дзерби, наверное, был счастлив, когда зимнее трансферное окно закрылось, а Мойсес Кайседо вернулся к тренировкам и на время забыл про интерес к нему "Арсенала" и "Челси". Увы для Де Дзерби, но есть ощущение, что Кайседо в его команде останется только до лета, а там есть большие шансы потерять и Алексиса Макаллистера, на которого нацелился "Манчестер Сити".



Нет сомнений в том, что "Брайтон" получит достойное вознаграждение за своих звезд, но Де Дзерби придется искать им замену и принимать такое положение вещей, когда гранды будут регулярно выдергивать у него лучших игроков. "Брайтон" сейчас очень популярен у селекционеров топ-клубов и становится невольной жертвой своего же успеха. К Кайседо и Макаллистеру сейчас добавился и сенсационной Каору Митома, за которым уже наблюдают в "Арсенале", "Челси" и ряде клубов Европы.



На вопрос, сможет ли "Брайтон" удержать своих игроков летом, Де Дзерби ответил: "Я не знаю. Трудно думать о следующей игре. Я не могу думать о следующем сезоне. Посмотрим. Митома — отличный игрок. Я думаю, что он может стать большим, большим игроком, и на данный момент для нас он уже очень важный игрок".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru