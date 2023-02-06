Nike не будет возобновлять сотрудничество с Гринвудом
Компания Nike отказалась от возобновления сотрудничества с нападающим "Манчестер Юнайтед" Мейсоном Гринвудом.
На прошлой неделе с 21-летнего Гринвуда были сняты обвинения насчет изнасилования и избиения своей бывшей возлюбленной.
Однако "Юнайтед" отказался сразу же восстанавливать Мейсона, который отстранен от исполнения своих обязанностей с января 2022. Клуб примет решение по игроку только после внутреннего расследования.
А вот Nike, которая была персональным спонсором Гринвуда, свое решение уже приняла. Более того, компания заставила Мейсона удалить из своих социальных сетей свои упоминания в биографии и на фото.
"Мейсон Гринвуд более не является атлетом Nike", — приводит заявление компании Daily Mirror.
06.02.2023 23:00
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